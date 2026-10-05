Путин разрешил продажу российских активов UniCredit

19:57 5.10.2026

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает продажу российских активов итальянского банка UniCredit, сообщает «Коммерсант».

Президент разрешил проводить реорганизацию акционерного общества «ЮниКредит Банка» и совершать сделки по покупке 100% его долей. Дополнительных разрешений на продажу российских активов не требуется, отмечается в документе.

«ЮниКредит Банк» входит в список кредитных организаций, для сделок с акциями и долями которых необходимо специальное разрешение президента России. В мае UniCredit объявила о подписании необязывающего предварительного соглашения о продаже части своих российских активов инвестору из ОАЭ. В Кремле говорили, что рассмотрят вопрос о продаже российских активов группы, «когда поступит соответствующее обращение».