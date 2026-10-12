Мишустин призвал к созданию новых рынков прорывных разработок
Критически важно для экономики не просто обеспечить независимость промышленности, но создать новые рынки для прорывных собственных разработок. Это подчеркнул на стратегической сессии правительства его председатель Михаил Мишустин.
"Важно не только достичь независимости в критически важных для экономики отраслях, но и обеспечить возможности для формирования совершенно новых рынков прорывных отечественных разработок", - приводит его слова ТАСС.
Премьер добавил, что для достижения этой цели активными темпами реализуется девять масштабных нацпроектов, каждый - по своему направлению.
Комментарии читателей
угробили, в теперь озвучивают нелепые призывы.
Это вообще что?
И кто определяет её "прорывность"?
И кто заставит рынок хавать этот прорыв? Каким методом? "Если не будут брать, отключим газ" что-ли?
Очередная химера от власти.
Правда, малехо проговорились, упомянув нац. проекты. В народе сия субстанция уже давно стала именем нарицательным, созвучным с термином "великий распил".
Других идей наверху не наблюдается? Очень печально!
Ну очень громое заявление,особенно сегодня, когда нашу страну довели "гениальным управлением" до состояния экономической, технической,научной,социальной и моральной деградации.Или они считают нас за не осознающих ничего полных идиотов?Так народ у нас умный-всё видит и понимает.