Мишустин призвал к созданию новых рынков прорывных разработок

17:08 12.10.2026

Критически важно для экономики не просто обеспечить независимость промышленности, но создать новые рынки для прорывных собственных разработок. Это подчеркнул на стратегической сессии правительства его председатель Михаил Мишустин.

"Важно не только достичь независимости в критически важных для экономики отраслях, но и обеспечить возможности для формирования совершенно новых рынков прорывных отечественных разработок", - приводит его слова ТАСС.

Премьер добавил, что для достижения этой цели активными темпами реализуется девять масштабных нацпроектов, каждый - по своему направлению.