Путин: бизнес в РФ должен чувствовать себя спокойно и в безопасности

15:19 12.10.2026

Бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и спокойно, должен ощущать безопасность. На это указал президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком.

В ходе беседы глава государства попросил Репика высказать его мнение о том, как власти могут помочь бизнесу справиться с текущими вызовами.

"Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно у себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия", - приводит слова Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что тему инвестклимата можно назвать вечной, так как всегда есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны бизнеса, и со стороны государства. "Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда; появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы, это очевидно", - добавил Путин.