Альфа-банк стал совладельцем сети клиник «Медси»

© KM.RU, Илья Шабардин

Альфа-банк выкупил у АФК «Система» 4,85% в сети клиник «Медси». После нее у АФК «Система» остается 90,64% в «Медси». Остальные 4,51% в компании, по некоторым данным, контролирует топ-менеджмент, сообщает «Коммерсант».

Сумма сделки не раскрывается. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий предполагает, что 4,85% в «Медси» могли стоить 4–5 млрд руб., исходя из оценки всей компании 85–100 млрд руб. Собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, говорит, что сумма сделки с 4,85% доли в «Медси» составила 5–5,5 млрд руб.

Согласно отчетности за первую половину 2026 года, чистый долг АО «Группа компаний “Медси”» составил 2,4 млрд руб., облигационный долг — 7,8 млрд руб. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2026, 11:52
    Гость: &&

    Все "наши" банки, видимо, не могут всё население до смерти довести своими манипуляциями, так решили через медицину...

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