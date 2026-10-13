Банки заявили о миллионах запросов ФССП о должниках

12:49 13.10.2026

Российские банки столкнулись с беспрецедентным ростом числа запросов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о счетах должников. В отдельных случаях количество обращений увеличилось в десятки раз и достигло 12,8 млн за сутки, пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) главе ФССП Дмитрию Аристову.

Согласно документу, с 18 по 21 сентября банки без предварительного предупреждения получили миллионы запросов от приставов. Один из региональных банков только за 19 сентября получил 12,8 млн обращений — столько же, сколько обычно поступает за месяц. Другому крупному банку за четыре дня направили около 22 млн запросов.

По данным НСФР, в этот период число запросов превышало обычные показатели как минимум в 10–12 раз, а в некоторых банках — в 30 раз. При этом значительная часть обращений касалась людей, которые не являлись клиентами банков, получивших запросы. В результате кредитным организациям приходилось тратить ресурсы на проверку данных и отправку ответов об отсутствии счетов.

Банки обязаны отвечать на запросы ФССП в течение трех дней. За нарушение этого срока предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В НСФР предупредили, что из-за огромного числа обращений общая сумма штрафов может поставить под угрозу финансовую устойчивость отдельных банков.

В письме также говорится, что ФССП может перейти к регулярной массовой рассылке запросов. В ассоциации считают, что даже крупные банки не смогут постоянно обрабатывать такие объемы в установленный законом срок.

НСФР попросил службу распределять запросы равномерно и предварительно выяснять через Федеральную налоговую службу, в каких банках открыты счета должников. Ассоциация также предложила не штрафовать банки за задержки с ответами на запросы, поступившие с 18 по 21 сентября, и предупреждать о резком увеличении их числа не менее чем за десять дней.