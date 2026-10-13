Силуанов: бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Российский бюджет не будет получать прямые доходы от экспорта дизельного топлива, однако рассчитывает на налоговые поступления от прибыли компаний. Об этом 13 октября заявил ИС "Вести" министр финансов РФ Антон Силуанов. Речь идет о сделке России и США, предусматривающей поставку 4,8 млн тонн дизельного топлива в Соединённые Штаты и на мировой рынок, пишет KP.RU.

По словам главы Минфина, средства поступят в бюджет через налоги, которые компании заплатят с финансовых результатов своей деятельности. Соглашение позволит отечественным компаниям поставлять дизель на внешние рынки и получать дополнительный доход в иностранной валюте. Это будет иметь значение как для самих предприятий, так и для платежного баланса России.

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