Новак объяснил, откуда у России появилось лишнее топливо для США

Вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС «Вести» заявил, что Россия будет экспортировать только излишки топлива. 

«Для нас приоритет — поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Это не обсуждается, и только излишки будут поставляться на экспортные рынки», — цитирует его РБК.

По словам Новака, с учетом выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта у России появляется возможность не только обеспечивать внутренний рынок, но и поставлять на мировые рынки, как и раньше. Мощности российских НПЗ по дизельному топливу «в два раза выше, чем потребности внутреннего рынка», отметил вице-премьер.

«Мы потребляем примерно 3,5–4 млн т в месяц. И 3,5 млн дополнительно поставляем на мировой рынок. То есть сейчас у нас сложился профицит на внутреннем рынке. И для того чтобы наши заводы не уменьшали объемы переработки, поскольку некуда складировать излишки, мы должны поставить объемы на мировой рынок. И до запрета на экспорт в июле этого года мы поставляли на мировой рынок. Сейчас есть возможность в соответствии с договоренностями президентов направлять в том числе в США», — добавил Новак.

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