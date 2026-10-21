Дмитриев: Россия может помочь фермерам в США дизелем и удобрениями

Россия может оказать американским фермерам помощь поставками не только дизельного топлива, но и удобрений, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

"Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями. Экономическое сотрудничество России и США продолжится и принесет пользу нашим странам, всему миру и его безопасности", - Дмитриев в X на английском языке.

Таким образом он прокомментировал публикацию о том, что сделка по дизельному топливу направлена на поддержку американских фермеров, а не России. Дмитриев также отметил, что идеологический подход бывшего президента США Джо Байдена, направленный на разжигание конфликтов, "отвергается как деструктивный и неэффективный".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.10.2026, 10:21
    Гость: Max

    Оно и понятно - чего только не сделаешь для дорогих западных партнеров, а главное -- для сохранения вилл, яхт, денег на зарубежных счетах.

  3. 21.10.2026, 10:16
    Гость: Всю жизнь

    считал, что помощь бывает только безвозмездная, т.е. даром. Во как перекорёжено сознание верхушки.

  4. 21.10.2026, 10:12
    Гость: А российским фермерам,

    которые из-за нелепой экономической политики сейчас на грани разорения, Дмитриев собирается помогать?

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