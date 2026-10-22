14:46 22.10.2026

Газпром готов возобновить поставки газа в Европу, если будет соответствующее желание с ее стороны. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Да, если будет с той стороны такое желание, мы готовы. У нас не только "Турецкий поток" лежит, есть газопровод "Ямал - Европа", - приводит его слова ТАСС.