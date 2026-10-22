Газпром готов возобновить поставки газа в Европу

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Газпром готов возобновить поставки газа в Европу, если будет соответствующее желание с ее стороны. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Да, если будет с той стороны такое желание, мы готовы. У нас не только "Турецкий поток" лежит, есть газопровод "Ямал - Европа", - приводит его слова ТАСС

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.10.2026, 14:50
    Гость: Газпром готов поставлять газ в Европу.

    А Европа готова прекратить воевать против России?

Все комментарии (4)
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