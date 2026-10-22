Газпром готов возобновить поставки газа в Европу
Газпром готов возобновить поставки газа в Европу, если будет соответствующее желание с ее стороны. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Да, если будет с той стороны такое желание, мы готовы. У нас не только "Турецкий поток" лежит, есть газопровод "Ямал - Европа", - приводит его слова ТАСС.
Комментарии читателей
А по какой цене? Сейчас 1000, покупают! Правда нашим я не верю, у них по три горла...
плакали, кололись...
А Европа готова прекратить воевать против России?