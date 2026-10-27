Цены на газ в Европе достигли максимума с декабря 2022 года

Биржевая стоимость газа в Европе достигла максимума с 21 декабря 2022 года. В понедельник, 26 октября, ноябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали на пике на 2,3%, до $1133 за тысячу кубометров. Цены растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке и недостаточных запасов газа перед зимой.

Поставки сжиженного природного газа из Катара и ОАЭ сократились после перекрытия Ормузского пролива, через который обычно проходит около 20% мировой торговли СПГ. Дополнительным фактором стали повреждения катарских мощностей по сжижению газа. По оценкам экспертов, восстановление двух линий общей мощностью 12,8 млн тонн СПГ в год может занять не менее трех лет.

Запасы газа в подземных хранилищах ЕС на конец газовых суток 25 октября составляли около 80,5 млрд кубометров, а уровень заполненности достиг 74,92%. Это заметно ниже средних показателей прошлых лет. Для сравнения, обычно к концу сентября европейские хранилища уже были заполнены более чем на 80%.

Из-за нехватки запасов Европе приходится конкурировать с азиатскими покупателями за доступные партии СПГ. Дополнительный спрос со стороны европейских стран может подталкивать котировки вверх. При этом возможности перехода на уголь для выработки электроэнергии в ЕС ограничены в том числе стоимостью углеродных выбросов.

Подземные хранилища обеспечивают около 20–30% зимнего потребления газа в Евросоюзе. Ранее страны ЕС ориентировались на заполненность хранилищ на 90% к 1 ноября, однако сроки достижения цели расширили до периода с 1 октября по 1 декабря. В отдельных случаях допускается снижение целевого уровня.

Пока европейские потребители не сталкиваются с физической нехваткой газа, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от погоды и восстановления поставок СПГ. При холодной зиме и сохранении перебоев цены могут продолжить рост. По оценкам экспертов, в таком сценарии стоимость газа способна превысить €120 за МВт·ч, или примерно $1400 за тысячу кубометров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2026, 13:08
    Гость: Основной

    Пластики и полимеры, минеральные удобрения, синтетические масла, краски, стекло и сталь(как часть техпроцеса), жидкие виды топлива то же из ветряков и солнечных станций делать собираешься?

  3. 27.10.2026, 12:08
    Гость: Лчпчпл

    это 1.13$/куб
    т.е. - 91.3руб/куб
    неделю назад брал по 51000руб/куб
    нормально?
    дык, говорите, - есть ли жизнь после лафета??
    гыыы

Все комментарии (11)
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