Путин предупредил о последствиях исключения России из мирового рынка газа
Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) предупреждением недружественным государствам, что любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьезные последствия.
"Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза", — цитирует его РИА Новости.
По словам российского президента, мировая газовая отрасль сегодня переживает потрясения. Однако цены на газ могут так же резко откатиться назад, как и выросли. Главную проблему президент связал со сбоем поставок, поскольку с рынка выпали большие объемы предложения. Поэтому необходимо оптимизировать пути поставок газа в мире и увеличивать предложение в условиях растущего спроса.
"Необходимо проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом географического положения стран-участниц форума", — предложил Путин.
Другие заявления президента:
- Россия — один из ключевых игроков мирового газового рынка, она занимает первое место по запасам природного газа и второе — по его добыче.
- В стране создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа, развивать его переработку, газохимию.
- За счет этой мощной ресурсной, научной, индустриальной базы Москва поднимает национальную экономику.
- При этом она выступает ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным и предсказуемым партнером.
- Подрывы "Северных потоков" — прямые террористические акты.
- Каждая страна сама определяет, какой вид генерации развивать, однако четверть энергобаланса планеты приходится на газ.
- Около половины газовой торговли в мире уже приходится на СПГ.
- Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике.
ФСЭГ — международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
Пленарное заседание саммита ФСЭГ проходит в Центре международной торговли.
Комментарии читателей
тоннель и газопровод на аляску!
Татар бы к татарам спихнуть
фольклора, но есть гопак
"Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не
Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2026/10/27/vladimir-putin/925457-putin-predupredil-o-posledstviyakh-isklyucheniya-rossii-
то Гарант, то Мария Захарова.
Интересно, до частушек/считалок дело дойдёт
гораздо раньше