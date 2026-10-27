Путин предупредил о последствиях исключения России из мирового рынка газа

15:16 27.10.2026

Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) предупреждением недружественным государствам, что любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьезные последствия.

"Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза", — цитирует его РИА Новости.

По словам российского президента, мировая газовая отрасль сегодня переживает потрясения. Однако цены на газ могут так же резко откатиться назад, как и выросли. Главную проблему президент связал со сбоем поставок, поскольку с рынка выпали большие объемы предложения. Поэтому необходимо оптимизировать пути поставок газа в мире и увеличивать предложение в условиях растущего спроса.

"Необходимо проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом географического положения стран-участниц форума", — предложил Путин.

Другие заявления президента:

Россия — один из ключевых игроков мирового газового рынка, она занимает первое место по запасам природного газа и второе — по его добыче.

В стране создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа, развивать его переработку, газохимию.

За счет этой мощной ресурсной, научной, индустриальной базы Москва поднимает национальную экономику.

При этом она выступает ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным и предсказуемым партнером.

Подрывы "Северных потоков" — прямые террористические акты.

Каждая страна сама определяет, какой вид генерации развивать, однако четверть энергобаланса планеты приходится на газ.

Около половины газовой торговли в мире уже приходится на СПГ.

Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике.



ФСЭГ — международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

Пленарное заседание саммита ФСЭГ проходит в Центре международной торговли.