Путин предупредил о последствиях исключения России из мирового рынка газа

Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) предупреждением недружественным государствам, что любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьезные последствия.

"Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза", — цитирует его РИА Новости.

По словам российского президента, мировая газовая отрасль сегодня переживает потрясения. Однако цены на газ могут так же резко откатиться назад, как и выросли. Главную проблему президент связал со сбоем поставок, поскольку с рынка выпали большие объемы предложения. Поэтому необходимо оптимизировать пути поставок газа в мире и увеличивать предложение в условиях растущего спроса.

"Необходимо проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом географического положения стран-участниц форума", — предложил Путин.

Другие заявления президента:

  • Россия — один из ключевых игроков мирового газового рынка, она занимает первое место по запасам природного газа и второе — по его добыче.
  • В стране создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа, развивать его переработку, газохимию.
  • За счет этой мощной ресурсной, научной, индустриальной базы Москва поднимает национальную экономику.
  • При этом она выступает ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным и предсказуемым партнером.
  • Подрывы "Северных потоков" — прямые террористические акты.
  • Каждая страна сама определяет, какой вид генерации развивать, однако четверть энергобаланса планеты приходится на газ.
  • Около половины газовой торговли в мире уже приходится на СПГ.
  • Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике. 


ФСЭГ — международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

Пленарное заседание саммита ФСЭГ проходит в Центре международной торговли.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 27.10.2026, 18:25
    Гость: фольклором и великой историей замучили

    "Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не

    Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2026/10/27/vladimir-putin/925457-putin-predupredil-o-posledstviyakh-isklyucheniya-rossii-

    то Гарант, то Мария Захарова.
    Интересно, до частушек/считалок дело дойдёт

Все комментарии (16)
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