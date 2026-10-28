Армения нашла новый рынок для своих фруктов на фоне ограничений России

11:53 28.10.2026

Армения расширяет географию поставок сельскохозяйственной продукции — абрикосы, черешня, персики, нектарины и клубника уже начали поступать в Оман, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

Министр отметил, что, хотя данные партии были пробными и небольшими по объему, они уже успешно представлены в крупнейших торговых сетях: гипермаркетах Lulu и супермаркетах Suhol Al Fayha.

«Примечательно, что армянские фрукты были представлены и продавались в сегменте высококачественной продукции. Думаю, это важный факт. <...> Мы можем с уверенностью сказать, что в ближайшее время объемы экспорта увеличатся. Планируется также экспорт ягод, других фруктов, яблок и винограда», — приводит слова Мирзояна РБК.

Министр также добавил, что Оман не является единственным новым направлением — Армения ведет активную работу по открытию других перспективных рынков для своих компаний.

В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении, ограничения также были введены на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев и клубники. Кроме того, ведомство сообщило о выявлении некачественной алкогольной продукции армянского производства и приостановке ее реализации на российском рынке.

Позднее был ограничен ввоз вишни и винограда, Роспотребнадзор также потребовал прекратить сертификацию живой рыбы для экспорта в Россию. Вскоре под ограничения попали яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также запрещен транзит этих продуктов в страны ЕАЭС. В конце июля начал действовать запрет на импорт армянской молочной продукции.