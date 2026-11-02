Минфин РФ подготовил законопроект о переводе пенсионных накоплений в ПДС
Минфин РФ разработал законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС), пишет "Интерфакс" со ссылклой на РБК.
Законопроект предусматривает перевод как средств "молчунов", которые сейчас находятся под управлением ВЭБа, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Для управления средствами "молчунов" создадут уполномоченный фонд с обязательным госучастием. Предполагается, что он будет сформирован с участием НПФ "Благосостояние" и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд". Клиенты НПФ-ов перейдут в ПДС в рамках своего фонда.
Документ планируется внести в Госдуму в начале ноября, начать автоконвертацию - с 1 апреля 2027 года.
О разработке законопроекта по созданию объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет в котором будет принадлежать государственным организациям, говорил в июне глава ВЭБа Игорь Шувалов. Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов позднее отмечал, что это даст больше возможности управлять пенсионными накоплениями. "Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций", - говорил он.
Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении десяти лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.
Комментарии читателей
Грабёж населения — единственное, в чем преуспела нынешняя власть в РФ.
А вот тех, кто оказывается играть с го-вом в азартные игры, будут принуждать к этому законодательно. Точнее уже принуждают. В гос казино каждому выдан пожизненный абонемент на правило- обязать проиграть 90% заработных денег!
А я,было прочитал - перевод в ПДФ :))К тому идет...
"Молчуны" пенсионеры и болтуны чиновники. Интересное сочетание. Перевод пенсионных денег на счета коммерческих банков как я понял, власть делает по одной причине- они собрались собирать налог на прибыль с пенсионных сбережений, точнее с процентов на вклады по счетам. Схема понятная. Чиновники прекращают рисковать деньгами пенсионеров за свой счёт в своих фондах и компенсировать инфляцию, теперь коммерческие банки будут прокручивать деньги пенсионеров, го-во и ростовщики станут сами выгодопреобретателями в этой схеме, заставив деньги пенсионеров работать на их интерес. Нигде не сказано, куда пойдут эти самые проценты с прибыли по счетам.
"Государственное софинансирование взносов" на самом деле это лохотрон, го-во не пенсионерам будет финансировать это а ростовщикам, потом эти средства го-во изымет с полученными процентами обратно, а у пенсионера его "пять медяков" как были так и останутся, так как как известно пенсионеры в РФ умирают раньше, чем успевают потратить треть пенсионных накоплений, то никакой выгоды они в этой схеме не заметят вообще, все "прибыли" не будут влиять на размер уже начисленной пенсии. Эта программа как прокрутить чужие деньги так, что бы не рисковать бюджетными и "слизать моржу" всем заинтересованным лицам. Если проще, то власть придумала как заработать на пенсионных накоплениях граждан.
Народ опять становится "деловым партнёром" для толпы хитрованов. Вроде по Салтыкову-Щедрину "как один мужик двух генералов прокормил", у нас уже 1000 "генералов"...
С нашим государством нельзя играть в азартные игры, у него вся карта краплёная! Всё равно будешь в дураках.