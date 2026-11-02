Минфин РФ подготовил законопроект о переводе пенсионных накоплений в ПДС

12:12 2.11.2026

Минфин РФ разработал законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС), пишет "Интерфакс" со ссылклой на РБК.

Законопроект предусматривает перевод как средств "молчунов", которые сейчас находятся под управлением ВЭБа, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Для управления средствами "молчунов" создадут уполномоченный фонд с обязательным госучастием. Предполагается, что он будет сформирован с участием НПФ "Благосостояние" и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд". Клиенты НПФ-ов перейдут в ПДС в рамках своего фонда.

Документ планируется внести в Госдуму в начале ноября, начать автоконвертацию - с 1 апреля 2027 года.

О разработке законопроекта по созданию объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет в котором будет принадлежать государственным организациям, говорил в июне глава ВЭБа Игорь Шувалов. Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов позднее отмечал, что это даст больше возможности управлять пенсионными накоплениями. "Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций", - говорил он.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении десяти лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.