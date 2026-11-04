Венгрия готовится к отказу от импорта российских нефти и газа

12:58 4.11.2026

Венгрия намерена отказаться от российских энергоносителей, заявила глава венгерского МИДа Анита Орбан. Она рассказала, что Венгрия ищет альтернативные источники нефти, потому что 21 ноября заканчивается срок временного исключения из американских санкций, позволяющего закупки у ЛУКОЙЛа и «Роснефти», пишет «Коммерсант».

По словам министра, венгерская нефтегазовая компания MOL уже прорабатывает вопрос технологической модернизации своего нефтеперерабатывающего завода, чтобы «получить возможность закупать нероссийскую сырую нефть из других источников на юге» через хорватского оператора JANAF. Также в следующем году Венгрия должна прекратить импорт газа из России.

«ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа — осень 2027 года»,— напомнила Орбан в интервью Telex.

В январе 2026 года Евросоюз согласовал план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября. По оценке Международного энергетического агентства, в следующем году Европа лишится 30 млрд куб. м российского газа. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис этой осенью говорил, что ЕС в целом уже завершил энергетический разрыв с Россией.