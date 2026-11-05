Кабмин разрешил Минфину занять на внутреннем рынке еще до 1 трлн руб.

14:05 5.11.2026

Правительство России разрешило Минфину привлечь на внутреннем рынке дополнительно до 1 трлн руб. сверх установленных на 2026 г. ограничений. Соответствующее распоряжение от 3 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают "Ведомости".

Согласно документу, министерство вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга и программы внутренних заимствований на 2026 г. Предельный объем такого превышения составляет 1 трлн руб.

Распоряжение предоставляет Минфину возможность дополнительного привлечения средств, но не означает, что весь разрешенный объем будет использован.

В декабре 2025 г. правительство утвердило предельный объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2026 г. в размере 6,47 трлн руб. по номинальной стоимости. Плановый объем внутренних заимствований при этом составлял 5,51 трлн руб.

9 октября Минфин сообщил о дефиците федерального бюджета за январь – сентябрь 2026 г. в размере 5,186 трлн руб., или 2,2% ВВП. По итогам года ведомство ожидало дефицита на уровне 3,2% ВВП.