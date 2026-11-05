Кабмин разрешил Минфину занять на внутреннем рынке еще до 1 трлн руб.

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство России разрешило Минфину привлечь на внутреннем рынке дополнительно до 1 трлн руб. сверх установленных на 2026 г. ограничений. Соответствующее распоряжение от 3 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают "Ведомости".

Согласно документу, министерство вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга и программы внутренних заимствований на 2026 г. Предельный объем такого превышения составляет 1 трлн руб.

Распоряжение предоставляет Минфину возможность дополнительного привлечения средств, но не означает, что весь разрешенный объем будет использован.

В декабре 2025 г. правительство утвердило предельный объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2026 г. в размере 6,47 трлн руб. по номинальной стоимости. Плановый объем внутренних заимствований при этом составлял 5,51 трлн руб.

9 октября Минфин сообщил о дефиците федерального бюджета за январь – сентябрь 2026 г. в размере 5,186 трлн руб., или 2,2% ВВП. По итогам года ведомство ожидало дефицита на уровне 3,2% ВВП.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie