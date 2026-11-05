Путин передал во временное управление активы табачной JTI

14:50 5.11.2026

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы табачной компании Japan Tobacco International (JTI) передаются во временное управление АО «Промышленные активы», сообщает РБК.

Под временное управление перешло 100% долей «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец», «Крес Нева» и «Петро».

В 2022 году Japan Tobacco объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес. В мае 2024 года гендиректор компании Масамичи Терабатаке говорил Financial Times, что на долю России приходится почти 20% общей прибыли, которая по итогам 2023 года составила $3 млрд, пишет «Коммерсант».