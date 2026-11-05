Путин передал во временное управление активы табачной JTI

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы табачной компании Japan Tobacco International (JTI) передаются во временное управление АО «Промышленные активы», сообщает РБК.

Под временное управление перешло 100% долей «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец», «Крес Нева» и «Петро».

В 2022 году Japan Tobacco объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес. В мае 2024 года гендиректор компании Масамичи Терабатаке говорил Financial Times, что на долю России приходится почти 20% общей прибыли, которая по итогам 2023 года составила $3 млрд, пишет «Коммерсант».

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