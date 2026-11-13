Минфин предложил ЦБ сообщать ФНС о гражданах с регулярными переводами

18:17 13.11.2026

Министерство финансов России намерено закрыть лазейку, с помощью которой граждане получают регулярный доход, но не платят с него налоги, маскируя его под переводы от физических лиц, пишет "Коммерсант". Ведомство предложило обязать ЦБ передавать в налоговую службу сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от физлиц.

Получив эти сведения, налоговики смогут запрашивать у банков выписки по счетам таких граждан. Сейчас выписки можно запрашивать только при взыскании задолженности, налоговой проверке или истребовании документов.

При этом критерий систематического получения дохода Минфин не определяет. Признаки таких операций, форму, формат и периодичность передачи определит отдельное соглашение ЦБ и ФНС.