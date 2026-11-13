Минфин предложил ЦБ сообщать ФНС о гражданах с регулярными переводами

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Министерство финансов России намерено закрыть лазейку, с помощью которой граждане получают регулярный доход, но не платят с него налоги, маскируя его под переводы от физических лиц, пишет "Коммерсант". Ведомство предложило обязать ЦБ передавать в налоговую службу сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от физлиц.

Получив эти сведения, налоговики смогут запрашивать у банков выписки по счетам таких граждан. Сейчас выписки можно запрашивать только при взыскании задолженности, налоговой проверке или истребовании документов.

При этом критерий систематического получения дохода Минфин не определяет. Признаки таких операций, форму, формат и периодичность передачи определит отдельное соглашение ЦБ и ФНС.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.11.2026, 19:51
    Гость: Семнадцать мгновений весны.

    «Штирлиц Шелленбергу
    — Не падайте в обморок, но, по-моему, мы все под колпаком у Мюллера.»

  4. 13.11.2026, 18:40
    Гость: stalker

    Вывод простой. Расчитывайтесь наличными. Между физиками ограничений в расчетах нет.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
США нанесли удары по Ирану
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie