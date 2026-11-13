Афганистан попросил помощи у России со строительством малых НПЗ

Афганистан хочет закупать в России нефтепродукты и заинтересован в помощи со строительством малых нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил глава делового совета по сотрудничеству с Афганистаном Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Антонов по итогам российско-афганского делового форума в Кабуле.

Антонов призвал российские компании инвестировать в горнорудную промышленность Афганистана.

"Афганистан приглашает нас добывать металлы, целая таблица Менделеева хранится в горах, в земле Афганистана. Освоение этих богатств природных - оно будет способствовать благосостоянию Афганистана. Это будет помогать нам выравнивать товарооборот между нашими странами", - приводит слова Антонова ТАСС

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.11.2026, 15:54
    Гость: А что?

    Россия - щедрая душа, обязательно помогут за счёт российского населения, а те немного "оперятся" и пошлют Россию куда подальше, а то ещё и оккупантами назовут.
    Где они, друзья которые заявляли, что пойдут по "не капиталистическому пути развития" и на них тут же буквально проливался золотой дождь, а потом они заявляли, что платить по счетам нечем, им государство российское прощало все долги, а они нас просто "посылали".
    Однако, вполне очевидно, что в руководстве государства российского не перевелись любители "плясок на граблях" и мы ещё увидим очередной аттракцион неслыханной щедрости.

  2. 15.11.2026, 11:51
    Гость: 12 ноября 2026г. ИЗВЕСТИЯ

    Власти Афганистана предложили российским компаниям принять участие в освоении природных ресурсов страны, включая разработку нефтегазовых и горнорудных месторождений. Об этом 12 ноября заявил заместитель премьер-министра страны Абдул Гани Барадар на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

    «Мы приглашаем российских предпринимателей на афганский рынок, в сферу добычи минеральных ресурсов, развития промышленности, энергетики, добычи нефти и газа», — приводит его слова ТАСС.

    По словам Барадара, Кабул заинтересован в расширении экономического взаимодействия с Москвой и готов рассматривать участие российского бизнеса в своих проектах.

  3. 14.11.2026, 17:47
    Гость: коммунисту- ты попутал страну с государством

    Россия-это страна с её народом,а кремлёвская и чиновничья верхушка с думой и правительством-это Государство.

  5. 14.11.2026, 14:40
    Гость: коммунист

    Вы все совершаете ошибку отождествляя Россиийскую Федерацию ( Россия) с Российским союзом промышленников и предпринимателей ( в простонародии олигархами с несколькими гражданствами ). Это два разных государства. Формальное государство и неформальное олигархическое. Обращаются к олигархам, а не к формальной власти потому, что она " гол как сокол " и полностью зависима от олигархов. Олигархи купят в Китае и поставят в Афганистан заработав в свой карман. Формальная власть получит девиденты в форме понтов в СМИ и немного в бюджет, выступая посредником. Россия территория бзнеса, люди в ней выполняют роль обслуги и неприятной нагрузки социальными обязательствами.

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