Афганистан попросил помощи у России со строительством малых НПЗ

19:13 13.11.2026

Афганистан хочет закупать в России нефтепродукты и заинтересован в помощи со строительством малых нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил глава делового совета по сотрудничеству с Афганистаном Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Антонов по итогам российско-афганского делового форума в Кабуле.

Антонов призвал российские компании инвестировать в горнорудную промышленность Афганистана.

"Афганистан приглашает нас добывать металлы, целая таблица Менделеева хранится в горах, в земле Афганистана. Освоение этих богатств природных - оно будет способствовать благосостоянию Афганистана. Это будет помогать нам выравнивать товарооборот между нашими странами", - приводит слова Антонова ТАСС.