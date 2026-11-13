Япония разрабатывает схему национализации стратегических заводов

Правительство Японии рассматривает возможность временно передавать в государственную собственность устаревшие производственные объекты, от которых зависит выпуск важных для промышленности материалов. Речь идет, в частности, о предприятиях химической отрасли и производства металлических изделий. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Предполагается, что государственные структуры будут выкупать оборудование или производственные мощности, модернизировать их за бюджетный счет, а управление оставлять прежним владельцам или операторам. После обновления производства объекты планируется вернуть частному сектору. Таким образом, власти рассчитывают сохранить выпуск стратегически важных материалов и не допустить перебоев с поставками.

Механизм предназначен для исключительных случаев. Его могут применить, если в стране останется только один производитель определенной продукции, а из-за нехватки средств компания не сможет заменить изношенное оборудование. Остановка такого предприятия способна привести к зависимости от зарубежных поставщиков. В первую очередь власти учитывают риски, связанные с ужесточением экспортных ограничений Китая.

Обсуждение инициативы началось 12 ноября в экспертной группе при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Правительство намерено включить новый механизм в обновленный план экономической безопасности, который планируется представить весной 2027 года, а затем подготовить необходимые законодательные изменения.

Речь идет о модели GOCO — government-owned, contractor-operated, то есть «государственная собственность под управлением частного подрядчика». Она уже применяется в США. В частности, британская BAE Systems управляет заводами по производству боеприпасов Radford и Holston, принадлежащими американскому правительству. По схожему принципу работает Национальная лаборатория Ок-Ридж: она находится в ведении Министерства энергетики США, а управляет ею частная некоммерческая организация UT-Battelle.

Сейчас в Японии существует законодательная возможность временно приобретать частные производственные объекты, если под угрозой оказывается стабильное снабжение стратегическими товарами. Однако, как отмечает агентство Yonhap со ссылкой на японские СМИ, на практике этот механизм пока не применялся. Новая инициатива должна сделать его более действенным и расширить возможности государства по сохранению критически важных производств.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 13.11.2026, 11:15
    Гость: Анна

    В Японии инициативы обсуждаеются, Трамп проявляет инициативу,а унас в стране никаких инициатив от ВВП.

  4. 13.11.2026, 11:07
    Гость: Бобёр

    Тоже самое хотел написать, что в РФ ровно наоборот от Японии: губят предприятия и отжимают еще пока успешные направления. Так загубили рыбную отрасль, часть торговли (евросеть, евроавто, данон и тп), сейчас нападают на дата-центры разными указами, лишь бы отжать!

  5. 13.11.2026, 10:56
    Гость: Штурман

    Ради выживания самураи решили наступить на хвост рынка и путем хитрой национализации пытаются спасти предбанкротные стратегические предприятия. В ельцинской России два врага народа; Гайдар и Чубайс, сделали все наоборот. Силком закрыли почти все предприятия ВПК и все после растащили на металлолом. Хотя первый подох от обжорства,но второй был отпущен с наворованным добром (понятно по чьему приказу) и никто не понес ответственность за уничтожение хребта передовой отрасли как ВПК.
    Например в моем городе в середине 80-х начал работать филиал военного завода выпускающий печатное плата и другое самое в тот момент передовую электронику для ВПК и после приказа из Москвы завод закрыли и 3 тыс. рабочих, ИТР и служащих остались у разбитого корыта. Перед закрытием завода на моего депутата вышли китайцы с предложением организовать совместное производство сотовых телефонов и возобновить производства плата, но в Совмине РФ никто даже не захотел обсуждать это предложение. Сейчас огромные цеха без окон напоминает всем что если бы завод работал, то Россия не испытывала бы проблемы с призводством чипов для ВПК и гражданки.

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