Япония разрабатывает схему национализации стратегических заводов

09:41 13.11.2026

Правительство Японии рассматривает возможность временно передавать в государственную собственность устаревшие производственные объекты, от которых зависит выпуск важных для промышленности материалов. Речь идет, в частности, о предприятиях химической отрасли и производства металлических изделий. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Предполагается, что государственные структуры будут выкупать оборудование или производственные мощности, модернизировать их за бюджетный счет, а управление оставлять прежним владельцам или операторам. После обновления производства объекты планируется вернуть частному сектору. Таким образом, власти рассчитывают сохранить выпуск стратегически важных материалов и не допустить перебоев с поставками.

Механизм предназначен для исключительных случаев. Его могут применить, если в стране останется только один производитель определенной продукции, а из-за нехватки средств компания не сможет заменить изношенное оборудование. Остановка такого предприятия способна привести к зависимости от зарубежных поставщиков. В первую очередь власти учитывают риски, связанные с ужесточением экспортных ограничений Китая.

Обсуждение инициативы началось 12 ноября в экспертной группе при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Правительство намерено включить новый механизм в обновленный план экономической безопасности, который планируется представить весной 2027 года, а затем подготовить необходимые законодательные изменения.

Речь идет о модели GOCO — government-owned, contractor-operated, то есть «государственная собственность под управлением частного подрядчика». Она уже применяется в США. В частности, британская BAE Systems управляет заводами по производству боеприпасов Radford и Holston, принадлежащими американскому правительству. По схожему принципу работает Национальная лаборатория Ок-Ридж: она находится в ведении Министерства энергетики США, а управляет ею частная некоммерческая организация UT-Battelle.

Сейчас в Японии существует законодательная возможность временно приобретать частные производственные объекты, если под угрозой оказывается стабильное снабжение стратегическими товарами. Однако, как отмечает агентство Yonhap со ссылкой на японские СМИ, на практике этот механизм пока не применялся. Новая инициатива должна сделать его более действенным и расширить возможности государства по сохранению критически важных производств.