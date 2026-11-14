Шохин: в 2027 году россиян ждут сокращения на работе

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал возможный рост безработицы в России в 2027 г. По мнению Шохина, смягчения денежно-кредитной политики в РФ не стоит ждать минимум до февраля 2027 г., пишут «Ведомости».

К 2027 г., по его мнению, рост ВВП может составить 0,5%. При этом многие компании, которые до сих пор сохраняли численность работников, переходя на трехдневку или четырехдневку, начнут проводить сокращения, полагает Шохин.

Число людей, не имеющих работы и зарегистрированных на учете в органах службы занятости, выросло в 55 субъектах в сентябре 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 30 регионах показатель снизился. Это следует из материалов по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 30 октября. В представленных данных не учитываются новые регионы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.11.2026, 17:15
    Гость: метод моментных наблюдений

    Что то ни слова о сокращении численности мигрантов. Собянин продолжает лепить человейники по прежнему, а рабочих словянской внешности днем с огнем не видно.

  4. 14.11.2026, 16:42
    Гость: Вся власть от Боха

    Сокращение не затронит работников ритуальных услуг и успешных "бизнесменов" божьего промысла.
    ...Следующим строем России будет строй под управление военной "хунтой",которая начнет чистить чекистов как блох на собаке.

  5. 14.11.2026, 15:43
    Гость: o!

    Надо ожидать увеличения количества мигрантов из Средней Азии. Ну с ними, как с ценой бензина - что бы ни происходило, а их всё больше и больше. Интересно, как проходят погранконтроль беременные смуглые женщины с тремя детьми, как сталевары или специалисты по ИИ?

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