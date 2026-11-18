21:05 18.11.2026

За неделю с 10 по 16 ноября годовая инфляция в России составила 7,08%. На 9 ноября показатель был равен 6,97%, на конец сентября — 6,35%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обзор Минэкономразвития РФ.

За неделю инфляция составила 0,19%. По данным Росстата, овощи и фрукты подорожали на 1,7%. Цены на огурцы выросли на 10%, помидоры — на 3,1%. Несущественно снизились цены на яблоки (-0,9%).

Яйца куриные подорожали за неделю на 1%, курица — на 0,8%, гречневая крупа — на 0,6%.

Цены на бензин выросли на 0,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,49%. С начала года бензин подорожал на 15,34%, дизельное топливо — на 14,08%.