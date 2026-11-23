17:20 23.11.2026

Совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США, сообщила компания.

"Nvidia сегодня объявила о том, что Дженсен Хуанг немедленно восстанавливается в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. Совет директоров единогласно проголосовал за восстановление господина Хуанга после серии обсуждений и встреч с ним, по итогам которых совет остался удовлетворен его откровенностью и способностью руководить Nvidia. В процессе принятия этого решения совет директоров получил информацию от высокопоставленных представителей правительства США", — цитирует сообщение РИА Новости.

В середине ноября предприниматель подал в отставку с поста гендиректора Nvidia. Его место временно занимала исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс.

Уходу с позиции предшествовал скандал из-за внебрачных связей. Бизнесмен состоял в отношениях с предпринимательницей Элис Хуанг, которая, по данным NYT, передавала секретную информацию китайским правительственным структурам. В МИД КНР назвали публикации СМИ клеветой.