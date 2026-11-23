13:07 23.11.2026

В Евросоюзе назревает ожесточенная борьба вокруг нового семилетнего бюджета и финансирования потребностей Украины на 2027 год, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

"Вот теперь мы действительно начинаем драться", — заявил изданию один из дипломатов ЕС, комментируя предстоящие переговоры.

По информации Politico, новое предложение по бюджету, сделанное председателем Евросовета Антониу Коштой, наиболее выгодно для Франции. Проект предусматривает сохранение сельскохозяйственных субсидий и введение общеевропейского цифрового сбора, чего добивается Париж.

Однако Елисейский дворец уже раскритиковал этот проект, поскольку он не обеспечивает гарантий доходов французских фермеров. Такая позиция вызвала раздражение стран, выступающих за сокращение европейских расходов, пишет издание.

Еще одним поводом для разногласий стала идея ввести цифровой сбор с крупных технологических компаний. Против этой инициативы выступил премьер Ирландии Михол Мартин, а министр по европейским делам Швеции Йессика Розенкранц заявила, что новые налоги не решат бюджетных проблем.

При этом один из европейских дипломатов предупредил, что цифровой сбор может "открыть ящик Пандоры" из-за возможной реакции США. Против выступают и представители технологической индустрии.

Отдельным нерешенным вопросом остается финансирование Украины. Проект Кошты сохраняет 100 миллиардов евро для Киева, однако предусматривает, что проценты по нынешним и будущим кредитам не должны выплачивать из этой суммы. По словам европейского чиновника, обсуждается возможность создания отдельного финансового механизма.

В субботу Кошта представил новый вариант бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Он предполагает сокращение расходов на 204 миллиарда евро, или 10%, по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии.

При этом траты на развитие регионов, конкурентоспособность, научные исследования и гражданскую защиту хотят уменьшить, сохранив без изменений предусмотренные для Украины 100 миллиардов евро.

