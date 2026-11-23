Глава ФНС доложил Путину о росте собираемости налогов
Собираемость налогов в России за десять месяцев выросла на 18% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Российская газета".
Президент призвал начать беседу с главного вопроса - собираемости за десять месяцев.
За этот период поступления составляют 27,4 триллиона рублей, сообщил глава ФНС. "Это на 18 процентов больше, чем в прошлом году", - пояснил он. При этом собираемость в региональные бюджеты возросла на 15 процентов. "А если говорить о федеральном бюджете, то это плюс 20 процентов", - добавил Егоров. Он охарактеризовал такие темпы как "неплохие".
"Мы также рассчитываем на то, что эти темпы сохраним и по концу года и преодолеем, по сути, Рубикон в 30 триллионов рублей - консолидированный бюджет у нас будет 33 триллиона рублей", - сообщил о планах глава ведомства, имея в виду объем налоговых поступлений.
Комментарии читателей
Полностью с тобой согласен. Никакие заводы, школы и больницы россиянам не нужны. Тем более в такое сложное время. Лучшим людям РФ запад произведет все необходимые им предметы роскоши, их детей выучит в своих престижных учебных заведениях, а их родственников вылечит в своих суперсовременных евроклиниках. На барском столе хватит объедков и для своих основных пропагандистских холуйков.
прям в точку..
и наградит еще
Ума много не надо. Будет ли кто благодарен?
Николаша, ты как себе представляешь доклад глава ФНС о "созданными заводами, школами, больницами, построенным и преданным людям квартирам"?
Совсем ку-ку?