15:02 23.11.2026

Собираемость налогов в России за десять месяцев выросла на 18% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Российская газета".

Президент призвал начать беседу с главного вопроса - собираемости за десять месяцев.

За этот период поступления составляют 27,4 триллиона рублей, сообщил глава ФНС. "Это на 18 процентов больше, чем в прошлом году", - пояснил он. При этом собираемость в региональные бюджеты возросла на 15 процентов. "А если говорить о федеральном бюджете, то это плюс 20 процентов", - добавил Егоров. Он охарактеризовал такие темпы как "неплохие".

"Мы также рассчитываем на то, что эти темпы сохраним и по концу года и преодолеем, по сути, Рубикон в 30 триллионов рублей - консолидированный бюджет у нас будет 33 триллиона рублей", - сообщил о планах глава ведомства, имея в виду объем налоговых поступлений.