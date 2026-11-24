13:48 24.11.2026

Адаптация федерального бюджета ко всем шокам завершена, заявил замглавы Минфина России Владимир Колычев, выступая на пленарной сессии международного форума Финансового университета.

"И в этом плане я бы сказал, что на следующий год, в принципе, адаптация бюджета к тем шокам, которые последние [годы] нас преследуют, она, можно сказать, что завершена. Мы, конечно, не знаем будущего, никто не знает, что там заготовлено, да. Но бюджет выглядит с нашей точки зрения сильным, да, и мы как-то стараемся его уязвимость к внешним факторам снижать", - приводит его слова ТАСС.