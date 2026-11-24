В Минфине заявили об адаптации бюджета ко всем шокам
Адаптация федерального бюджета ко всем шокам завершена, заявил замглавы Минфина России Владимир Колычев, выступая на пленарной сессии международного форума Финансового университета.
"И в этом плане я бы сказал, что на следующий год, в принципе, адаптация бюджета к тем шокам, которые последние [годы] нас преследуют, она, можно сказать, что завершена. Мы, конечно, не знаем будущего, никто не знает, что там заготовлено, да. Но бюджет выглядит с нашей точки зрения сильным, да, и мы как-то стараемся его уязвимость к внешним факторам снижать", - приводит его слова ТАСС.
Комментарии читателей
у них, а шок у нас.
Значит вы иноагенты!
Если с бюджетом все прекрасно, то зачем повышать цены на энергоносители, бензин которые приводят к росту цен на абсолютно все и разгоняют инфляцию? ...
Знаю, не долго это.
вся адаптация сводится к введению новых и увеличению старых поборов.