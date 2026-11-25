Стоимость замороженных в Швейцарии российских активов превысила $10 млрд
Стоимость замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 8,5 млрд швейцарских франков ($10,2 млрд), сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.
Глава отдела по санкциям Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам Даниэль Эби обнародовал обновленную информацию на юридической конференции в Женеве 24 ноября. По его словам, новая цифра на 15% больше, чем в апреле 2025 г. (7,4 млрд франков), поскольку было конфисковано больше активов, а стоимость некоторых из них в золоте выросла. Вместе с тем, по его словам, общая сумма активов Банка России сократилась на 9% до 6,8 млрд франков по сравнению с показателями 18-месячной давности. Это связано с тем, что активы хранились в корзине валют, которые обесценились.
18 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что ведомство продолжает рассматривать возможность использовать замороженные российские активы для погашения кредитов, которые Евросоюз привлекает для поддержки Украины.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил. что использование замороженных российских активов странами Запада является незаконным.
Комментарии читателей
ЗВР России не заморожены, а активно работают на врагов России и не только в виде прибылей от оборота, но непосредственно для финансирования протектората Юкрейн. Формально они не захвачены, но фактический воры их используют для гарантии при спекулятивной финансовой деятельности и участвуют в теневых оборотах напрямую хотя на бумаге их охраняет закон. Если их открыто "разморозить" то есть влить почти пол триллиона долларов на финансовый рынок, то финансовый пузырь доллара и евро получит такой удар что некоторые азиатские олигархи быстро превратятся нищих абубандитов и сеть банковских пауков порвется из-за обвала финансового рынка.
Лично мне наплевать на судьбу доллара и других валют, но меня тревожит что те кто вывез за бугор ЗФР России до сих пор в шоколаде и никто из них не наказан за измену родине.