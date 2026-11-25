13:00 25.11.2026

Стоимость замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 8,5 млрд швейцарских франков ($10,2 млрд), сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Глава отдела по санкциям Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам Даниэль Эби обнародовал обновленную информацию на юридической конференции в Женеве 24 ноября. По его словам, новая цифра на 15% больше, чем в апреле 2025 г. (7,4 млрд франков), поскольку было конфисковано больше активов, а стоимость некоторых из них в золоте выросла. Вместе с тем, по его словам, общая сумма активов Банка России сократилась на 9% до 6,8 млрд франков по сравнению с показателями 18-месячной давности. Это связано с тем, что активы хранились в корзине валют, которые обесценились.

18 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что ведомство продолжает рассматривать возможность использовать замороженные российские активы для погашения кредитов, которые Евросоюз привлекает для поддержки Украины.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил. что использование замороженных российских активов странами Запада является незаконным.