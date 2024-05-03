Как я открыл франшизу кофейни с нуля

Я давно хотел открыть какой-либо бизнес в сфере общественного питания, рассматривал различные варианты и располагал достаточным средствами для открытия небольшой кофейни с кухней. Однако не был уверен в своих силах как бизнесмена.

Поэтому я изначально намеренно выбирал более доступный по вложениям вариант.

Скажу честно, что сейчас я уже уверен в себе и намерен продолжить тесное партнерство с сетью “Coffee Way”. В моих планах даже открытие еще одной отдельной уличной кофейни более крупного формата. Но началось все далеко не так уверенно.

Я долго выбирал хорошую франшизу и в итоге остановился на “Coffee Way”. Благодаря выделенному мне персональному менеджеру и его неоценимой поддержке я открыл свой первый кофейный бар в родном Иваново. Вначале я переживал насчет закупок, планирования, самого запуска и даже боялся думать, что будет со мной дальше. И самое приятное — ни один из моих страхов не оправдался. Мне помогли с дизайном, нашли выгодные предложения на оборудование и инвентарь, предоставили товарную матрицу и индивидуальные расчеты по акциям, с которыми я уверенно стартовал.

В итоге открытая мною кофейня дала хороший результат. При выборе места я прислушивался к рекомендациям самой компании. Хочу отметить, что у “Coffee Way” отличная финансовая модель. Они всегда помогали и шли на встречу, какие бы задачи ни возникали передо мной. Когда у меня были неожиданные или неприятные ситуации, я обращался за поддержкой к франчайзеру, и он всегда оперативно помогал. Также очень помогла открытая база знаний сети, к которой я прибегал каждый раз, когда у меня были вопросы по каким-либо бизнес-процессам.

Спустя недели волнений, моя точка начала окупаться. Прошло около 8 месяцев как она начала приносить прибыль. Сейчас я активно ищу место для новой кофейни. В планах открыть такое место, где гости смогут встречаться с друзьями за завтраком или даже работать на протяжении всего дня.

Благодаря продуманной и полноценной поддержке я смог с нуля открыть свою собственную прибыльную кофейню. Поэтому всем тем, кто хочет начать бизнес и вложиться в прибыльное дело, я рекомендую купить франшизу именно от “Coffee Way”. Здесь можно изучить условия подробнее: https://clck.ru/39aWbb

Сомневался ли я в успехе? Скорее всего, да. Однако передо мной стояла цель, и с поддержкой “Coffee Way” я смог достичь ее и даже больше. Главное - прислушиваться к рекомендациям и четко следовать готовому бизнес-плану кофейни. Он срабатывает на ура в любой ситуации.

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