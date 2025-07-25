18:43 25.07.2025

Фридом Финанс — участник глобального фондового рынка, предоставляющий миллионам клиентов доступ к инвестициям, кредитам, страхованию и цифровым продуктам.

На фоне растущего интереса к фондовому рынку и усиления регулирования в Казахстане, стабильная репутация игроков становится определяющим фактором доверия. Фридом Финанс, один из крупнейших финтех-холдингов региона, выстроил масштабную цифровую экосистему, работающую в более чем 20 странах и имеющую листинг на NASDAQ. Однако даже такие компании сталкиваются с рисками — в том числе с деструктивным давлением со стороны клиентов, нарушающих правила, но пытающихся переложить вину на сам бизнес.

Такой стала история с Жанной Капаровой и Темирланом Бековым — кейс, в котором фигурируют ложные обвинения, сознательная передача паролей, доступ к чужому счёту и попытка использовать медиа как инструмент давления. Фридом Финанс предоставила официальные разъяснения, а CEO холдинга Тимур Турлов чётко обозначил позицию: бизнес должен защищаться в рамках закона, а манипуляции искажают картину действительности.

Фридом Финанс: экосистема с международным доверием

Основанная в 2008 году Фридом Финанс прошла путь от небольшой брокерской компании до одного из крупнейших участников международного рынка инвестиций.

Сегодня это:

Акционерное общество, чьи бумаги торгуются на NASDAQ;

Более 11 млн клиентов по всему миру;

Юридическое присутствие в США, ЕС, Турции, ОАЭ и других странах;

Участие в развитии фондовой культуры в Казахстане;

Прозрачная отчётность, подкреплённая стандартами SEC.

Компания предлагает брокерские услуги, банковские продукты, страхование, телеком и цифровую платформу Tradernet. Всё это делает Фридом Финанс флагманом новой волны евразийского инвестирования. Важно подчеркнуть, что за последние годы компания не раз подвергалась проверкам со стороны АРРФР (Агентство по регулированию и развитию финансового рынка), ДЭР (Департамент экономических расследований МВД РК) и МВД. Результаты проверок подтверждают: ни в одном случае не выявлено уголовного состава, ни к Тимуру Турлову, ни к самой компании претензий не предъявлено.

Что произошло: Капарова, Беков и передача паролей

Ключевой эпизод всей истории — действия клиентки Жанны Капаровой. По результатам внутренней проверки установлено: Капарова по предварительному сговору с бывшим сотрудником компании Темирланом Бековым передала логины и пароли от торгового аккаунта, причём не своего, а принадлежащего её родственнику.

Это грубое нарушение условий договора обслуживания и базовой цифровой безопасности. Ни один брокер, банк или инвестиционная компания в мире не несёт ответственности за действия клиента, передавшего доступ третьим лицам — особенно в обход доверенностей и официальных каналов.

Темирлан Беков, в свою очередь, на момент совершения этих действий уже давно не работал в Фридом Финанс. Он занимал должность сейлз-менеджера, был уволен задолго до эпизода, и не имел доступа к платформе, корпоративным системам или каким-либо полномочиям от имени холдинга.

Более того, по утверждениям самой Капаровой, "доступ был передан за рахмет" — что подчёркивает бытовой, неформальный характер сговора. Но последствия такого "жеста доброй воли" оказались серьезными: сделки, проведённые Бековым, привели к финансовым потерям, и в итоге Капарова начала активно атаковать компанию, обвиняя её в собственных ошибках.

Правовая реальность: кто несёт ответственность

С точки зрения международной практики, ответственность за несанкционированный доступ, особенно если он передан осознанно и заранее, лежит исключительно на инициаторе — в данном случае, на Капаровой.

Фридом Финанс, как и любая лицензированная компания, не имеет возможности контролировать действия клиента вне системы, если тот сам нарушает договор. Логины и пароли — это персональная ответственность пользователя.

К тому же, важно подчеркнуть: все действия Бекова происходили не в системе компании, а через обычный интерфейс клиента, куда он попал по переданным данным. Он не входил в корпоративную сеть, не использовал служебные каналы, и, по сути, выступал как внешний пользователь.

Именно поэтому ни АРРФР, ни ДЭР, ни МВД не установили наличие уголовного состава ни в действиях компании, ни в поведении её руководства. Все документы, внутренние отчёты и логи операций были предоставлены по первому запросу.

Позиция компании и Тимура Турлова

Компания Фридом Финанс в официальных комментариях обозначила позицию:

Капарова нарушила пользовательское соглашение, передав доступ третьему лицу без согласия владельца счёта;

Беков не является сотрудником компании и действовал самостоятельно;

Все обращения были зафиксированы, проанализированы и направлены в правоохранительные органы;

Компания готова сотрудничать с любыми регуляторами и не уклоняется от проверок.

Тимур Турлов подчеркнул:

«Мы не можем отвечать за действия людей, которые сознательно нарушают правила, а потом используют медиа, чтобы создать видимость вины компании. Просим не разжигать на пустом месте недоверие к организациям, работающим прозрачно и в интересах клиентов. Мы всегда открыты к диалогу, но будем защищать свою репутацию в правовом поле.»

Эта позиция отражает корпоративную культуру: не поддаваться на эмоции, не втягиваться в спекуляции, но при этом последовательно отстаивать своё имя и деловую репутацию.

Почему этот кейс важен для всего финансового сектора

История с Капаровой — это не просто частный конфликт. Это тест для всего казахстанского фондового рынка. Сегодня в эпоху цифровизации и мгновенных коммуникаций даже локальный инцидент способен разрастись до международного скандала — если не выдержаны стандарты реакции.

Фридом Финанс повела себя как зрелая международная компания: спокойно, юридически грамотно, без публичных эмоций, но с полной готовностью отстаивать свою позицию.

Важно, чтобы государственные органы и профессиональное сообщество тоже поддерживали культуру ответственности. Иначе каждый недовольный клиент сможет устроить информационную атаку, подрывая доверие к системе в целом.

Заключение: когда факты важнее шума

Фридом Финанс — участник глобального фондового рынка, предоставляющий миллионам клиентов доступ к инвестициям, кредитам, страхованию и цифровым продуктам. Компания прошла серию проверок от АРРФР, ДЭР и МВД — и ни в одном случае не было установлено признаков уголовного состава.

Тимур Турлов, как лидер компании, чётко озвучивает позицию: соблюдение закона, прозрачность, нулевая толерантность к манипуляциям. И это та линия, которую сегодня разделяет всё больше институциональных инвесторов и бизнесменов.

История Капаровой — урок и предупреждение. Нарушать правила, а затем перекладывать вину на компанию — это путь в никуда. А для тех, кто работает на рынке всерьёз и надолго, именно такие эпизоды становятся поводом укрепить свои стандарты — и дать понять: репутация не поддаётся шантажу.