Смазочные материалы Клюбер по ценам от официального представителя в России

Современные предприятия оснащены большим количеством оборудования, посредством которого повышается эффективность и качество работ, снижается доля ручного труда. 

Масло Клюбер

Но техническое оснащение требует регулярного обслуживания для бесперебойной работы. Обязательным является смазка механических компонентов правильно подобранными смазочными материалами. Они должны отвечать требованиям, предъявляемым для обработки каждого отдельного компонента. Такое решение представлено под торговой маркой Kluber. Это инновационные смазочные материалы для разных секторов промышленности:

  • машиностроение;
  • пищевая отрасль;
  • текстильная промышленность;
  • ветроэнергетика;
  • автомобилестроение.


Масло Клюбер можно по выгодным ценам заказать у официального представителя в России. На сайте pro-kluber.ru представлены все масла и смазки Kluber. При необходимости помощь в подборе оказывают сотрудники компании. Вы сможете быстро подобрать нужные масла и смазки, удаленно оформить заказ и получить его в оговоренные сроки. При этом гарантируется высокое качество, так как вся продукция поступает напрямую с завода.

Ассортимент масел и смазочных материалов


Сегодня индустриальные смазки Клюбер представлены широкой линейкой, поэтому для любого промышленного сектора можно подобрать оптимально подходящий вариант:

  • пищевые;
  • высокоскоростные;
  • монтажные;
  • высокотемпературные;
  • для качения и скольжения.


Не менее большой выбор масел – редукторное, компрессорное, пищевое, смазочное разных модификаций. Популярные позиции всегда есть на складе поставщика, поэтому организуется оперативная доставка заказов во все регионы России. Поставщик работает по гибкой системе оплаты, в том числе по отсрочке при заключении договора.

По материалам сайта http://pro-kluber.ru/.

