Срочные деньги под залог ПТС: простое решение в сложных ситуациях

00:58 29.09.2025

Процедура получения средств в компании CASHMOTOR максимально проста и удобна. Клиент может взять заем под залог авто, не расставаясь с транспортным средством.

Каждый человек может оказаться в ситуации, когда ему срочно нужны деньги. Традиционные варианты решения этой проблемы, например, занять у знакомых или взять кредит в банке, нередко бывают недоступны. Причины банальны: далеко не у всех есть финансово обеспеченные друзья, а банковские организации предъявляют весьма строгие требования к заемщикам. Для владельцев автомобилей в таких обстоятельствах оптимальным вариантом становится возможность получить деньги под залог птс, что позволяет оперативно и без лишних сложностей решить внезапно возникшие финансовые затруднения. Этот способ особенно актуален для людей, желающих сохранить мобильность и не готовых отказаться от личного авто даже на период выплаты долга.

Преимущества займа под залог автомобиля

Процедура получения средств в компании CASHMOTOR максимально проста и удобна. Клиент может оформить кредит под залог авто, не расставаясь с транспортным средством, поскольку автомобиль и документы на него остаются у владельца. Это означает, что у заемщика сохраняется возможность свободно пользоваться машиной для повседневных поездок, работы или отдыха, пока действует договор займа. Услуга особенно востребована в случаях, когда нет времени на длительное оформление или не подходят традиционные финансовые инструменты.

Почему выбирают CASHMOTOR:

компания зарегистрирована в реестре ЦБ РФ и работает в строгом соответствии с законодательством;

процесс оформления состоит из трех этапов: подачи онлайн-заявки, подписания договора и получения денег на карту (как правило, сумма поступает в течение 60 минут);

все операции осуществляются в строгом соответствии с законодательством о защите персональных данных;

клиенту заранее предоставляется полная информация обо всех условиях договора – никаких скрытых комиссий и дополнительных платежей;

процентная ставка минимальна, она фиксируется на весь срок действия договора и не изменяется в одностороннем порядке;

услуга доступна даже при плохой кредитной истории – не требуются справки о доходах, поручители или визит в офис;

полностью дистанционное обслуживание без посещения офиса;

для оформления необходимы только паспорт гражданина РФ, ПТС и СТС автомобиля.

Сумма займа зависит от оценочной стоимости автомобиля и рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Это решение позволяет быстро справиться с временными финансовыми трудностями, сохранив возможность пользоваться автомобилем без ограничений.