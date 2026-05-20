Вклад с большим процентом: за счет чего банки поднимают ставку

Высокая ставка адресована не тому, кто просто хочет заработать, а тому, кого банк хочет привлечь

Разброс ставок по вкладам в крупнейших банках достигает 4–5 процентных пунктов на одном и том же сроке. Цифры впечатляют. Но за каждой повышенной ставкой стоит набор условий, которые делают высокий процент платой за определенное поведение клиента.

На бумаге все выглядит просто: один банк дает 13,5%, другой – 12,7%, третий – 14%. Кажется, достаточно выбрать цифру повыше. На практике за каждым рекламным процентом прячется конструкция из надбавок, и итоговая ставка для конкретного вкладчика почти всегда оказывается ниже той, что на баннере.

Откуда берется разница в ставках



Рекламная ставка и та, которую получит вкладчик, – два разных числа. Банки собирают итоговый процент из базовой ставки и надбавок, каждая привязана к условию: «новые деньги», сумма, подписка, отказ от снятия, зарплатный проект. Рекламный максимум складывается из базы и всех надбавок разом. Получить его целиком удается не всякому.

В Сбере максимальные 13,5% по вкладу «Лучший %» на 3–4 месяца доступны при совпадении нескольких факторов: деньги «новые», сумма от миллиона, оформление онлайн, выплата в конце срока. Тот же вклад на 12 месяцев при всех надбавках приносит 10%. А если деньги «старые» и переведены с другого вклада внутри Сбера, базовая ставка при оформлении в офисе может составить 5,3–6,3%. Разрыв между рекламной цифрой и базовой доходит до 7 п. п. В Газпромбанке разница между ставкой с надбавкой за новые деньги и без нее – ровно 3 п. п. (13,5% против 10,5% на сроки 2–4 месяца). Вклады с большим процентом почти всегда предполагают, что вкладчик выполнит несколько условий одновременно.

Что прячется за надбавкой: условия, о которых не пишут крупно



Звучит привлекательно – пока не дочитаешь до деталей.

Надбавка за «новые деньги». Банк повышает ставку для денег, которых у него раньше не было. Переложить средства с одного вклада на другой внутри того же банка и получить рекламный процент не получится. В Сбере «новыми» считаются деньги, которых не было на счетах последние 2 месяца, в Альфа-Банке – 90 дней, в Газпромбанке – сумма сверх остатка за 30 дней до открытия. Если «новизну» не подтвердить, в Газпромбанке ставка падает на 3 п. п., а в Сбере вместо 13,5% начисляется базовая, которая на коротких сроках может оказаться вдвое ниже.

Надбавка за подписку. Тут, по моим наблюдениям, многие недооценивают арифметику. СберПрайм с января 2026 года стоит 399 руб/мес. и прибавляет 1 п. п. к накопительному счету. При вкладе 300 000 ₽ этот пункт за полгода приносит около 1 500 ₽. Стоимость подписки за те же полгода – 2 394 ₽. Разница отрицательная. У Т-Банка подписка Pro (299 руб/мес.) поднимает ставку по накопительному счету с 7% до 9%, но на рублевый вклад, по данным на март 2026 года, не влияет. Формально банк дает больше процентов – на деле вкладчик за них платит.

Надбавка за отказ от снятия. В Т-Банке максимальные 13,61% на 6 месяцев доступны только по непополняемому вкладу: добавить деньги можно лишь в первые 30 дней. Банк покупает у вкладчика предсказуемость, а платит за нее повышенной ставкой.

Одна ставка – разные правила: как условия расходятся по банкам



Почему одинаковые по названию надбавки означают разное? Сравним условие «новые деньги» в четырех банках.

Параметр Сбер Альфа-Банк ВТБ Газпромбанк Горизонт «новизны» 2 месяца 90 дней 90 дн. (новые деньги) / 180 дн. (новый вкладчик) 30 дней Снижение без надбавки До базовой (разница до 7 п. п.) ~1 п. п. (переход на обычный вклад) −1,4 п. п. −3 п. п. Макс. ставка (короткий срок) 13,5% (3–4 мес.) ~14,0% (3 мес.) 14,0% (2 мес.) 13,8% (5 мес.)



Вклады по банкам таблица сравнивает по одному условию – и уже видно, что правила расходятся. Клиент, закрывший вклад в ВТБ три месяца назад, для ВТБ уже не «новый вкладчик», но еще проходит по условию «новые деньги». В Сбере тот же клиент через два месяца снова получит повышенную ставку. Газпромбанк считает иначе. Там критерий не срок отсутствия денег, а превышение прежнего остатка. И штраф за невыполнение ощутим: потеря 3 п. п. в Газпромбанке заметна на любой сумме, тогда как в ВТБ разница скромнее – 1,4 п. п.

Как пересчитать ставку под свои условия



Из максимальной рекламной ставки вычитаем надбавки за действия, которые не выполним. Результат – реальная доходность.

Возьмем конкретный случай: вкладчик рассматривает Сбер на 6 месяцев. Максимум – 12,6%. Деньги переводятся с накопительного счета в том же банке – «новизна» не подтверждена. Подписки нет. Итоговая цифра может оказаться ближе к 7–8%, чем к рекламным 12,6%. Разрыв заметный. Тот же подход работает для любого банка: открываем тарифы, смотрим компоненты максимальной ставки, убираем то, что не подходит.

После такого пересчета часто оказывается, что разница между банками не 4 п. п., а 1–1,5 п. п. Выбирать придется не по рекламной цифре, а по условиям, которые реально выполнимы.

Здесь многие ошибаются еще в одном: банки обновляют тарифы каждые 2–4 недели вслед за ключевой ставкой ЦБ (на май 2026 – 14,5%). Сбер снизил ставки 30 апреля на 0,5 п. п. ВТБ скорректировал надбавки 12 мая. Ставка, которую вкладчик видел неделю назад, к моменту оформления может уже не действовать.

Высокая ставка адресована не тому, кто просто хочет заработать, а тому, кого банк хочет привлечь: клиента с деньгами извне, с подпиской, с зарплатой на карте. Это обмен. Для вкладчика каждая надбавка – условие, которое либо совпадает с его ситуацией, либо нет. Разница ощутима. Два человека с одинаковой суммой в одном банке могут получить ставки, отличающиеся на 3–5 п. п. Поэтому вопрос не «у кого больше», а за что платится этот процент и готов ли вкладчик принять условия.

