Миллиардеры начали переводить в бюджет добровольные взносы

11:15 2.06.2026

В бюджет начали поступать первые добровольные переводы от российских миллиардеров. Несколько бизнесменов (СМИ называли Керимова, Потанина и Дерипаску) в марте обещали президенту, что помогут государству финансово

Платежи идут траншами по несколько миллиардов рублей со счетов дочерних организаций. По итогам года в бюджет ждут около 300 млрд руб., но точную сумму предсказать невозможно, поскольку платежи добровольные.

Как бизнесмены помогают бюджету



Крупные бизнесмены начали перечислять в бюджет безвозмездные платежи. Об этом «‎Эксперту» рассказали близкий к одной из крупнейших компаний источник и федеральный чиновник. На закрытой встрече президента Владимира Путина с бизнесом 26 марта один из участников выступил с предложением сделать добровольный взнос в бюджет, сообщали СМИ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эту информацию подтверждал. «Один из участников встречи говорил, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег. Это было его семейное решение», — сказал он. Песков фамилию бизнесмена не называл. Как говорил «Эксперту» источник, близкий к одному из участников встречи с президентом, этим человеком был Сулейман Керимов.

Для других бизнесменов, которые также общались в тот вечер с президентом, предложение Керимова было неожиданным, рассказывал собеседник. Своей инициативой он поставил многих в неловкое положение, пояснял он. Как сообщал Mash своем канале в Max, к предложению Керимова присоединились Олег Дерипаска и Владимир Потанин. Издание называло общую сумму пожертвований в 430 млрд. По словам источника «Эксперта» — федерального чиновника, власти ждут по итогам года около 300 млрд руб., но точную сумму назвать не может никто, потому что никаких договоренностей на бумаге зафиксировано не было, размер взносов — личное дело каждого.

Платежи производятся со счетов небольших компаний и фондов, уточнил один из источников «Эксперта». Бизнесмены переводят не всю сумму сразу — по несколько миллиардов рублей.

Представители Сулеймана Керимова, Владимира Потанина и Олега Дерипаски, а также Минфина и Казначейства на запросы «Эксперта» не ответили.

Сумма безвозмездных платежей в казну от негосударственных организаций, по данным правительственного портала «‎Электронный бюджет» на 27 мая 2026 г., составила 220 млрд руб. В законе о бюджете прогнозировалось поступление 1,7 млрд руб. от такого вида доходов на весь 2026 г.

Игра без понятных правил



Бизнесмены не очень любят добровольные платежи как формат расчетов с бюджетом, отметил близкий к одному из деловых объединений источник «Эксперта». Предпринимателям важно знать, сколько конкретно надо заплатить, а неопределенность может привести к недопониманию.

«Этот заплатил одну сумму, другой решил заплатить побольше. Один перевел со счета компании, второй — от лица благотворительного фонда и уменьшил налоги. Зачем эти разночтения, тем более в вопросах расчетов с государством?» — пояснил собеседник.

300 млрд руб. нельзя назвать «‎каплей в море», хотя это не та сумма, которая сама по себе меняет картину, отметил ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев. По его словам, правильнее сравнивать ее не со всеми расходами бюджета, а с дополнительным разрывом между доходами и расходами, который возник после утверждения планов. «‎Если так сопоставлять, то 300 млрд руб. могут закрывать около 10–15% незапланированного бюджетного дефицита, который не должен превысить 3% ВВП [по итогам 2026 г.], а это уже ощутимо», — подсчитал аналитик.

Последние данные Минфина об исполнении бюджета за январь — апрель 2026 г. показывают, что текущий дефицит — разница доходов и расходов — составляет 5,88 трлн руб. (2,5% ВВП) по сравнению с плановыми 3,79 трлн руб. За тот же период в 2025 г. разрыв составил 2,93 трлн руб. (1,4% ВВП).

Такой неформальный фискальный механизм, как безвозмездный платеж, удобен скоростью и гибкостью и позволяет не менять законодательство, но для бизнеса создает риск неопределенности правил, считает партнер АТРЭ Виктория Павлюшина.

Если будет политическая поддержка и согласие со стороны делового сообщества, безвозмездные платежи государство сможет использовать и в дальнейшем, полагает директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Вопрос лишь в том, насколько такие меры бизнес будет воспринимать как добровольные и разовые, а не как элемент формирования новой постоянной практики фискального регулирования. Собеседник напомнил, что налог на сверхдоходы (он же windfall tax), объявленный в 2023 г., получил неоднозначную оценку со стороны бизнеса, экспертов и участников рынка.

Сложно представить законный механизм сбора таких платежей, считает экономист, автор телеграм-канала Truevalue Виктор Тунев. Подобные инициативы он называет скорее тестом на лояльность, а не способом пополнения бюджета.

Автор: Яков Тимаков

В подготовке статьи участвовали Дмитрий Гринкевич, Анастасия Львова и Екатерина Чабан.