Заём онлайн без процентов первый раз: как получить и не переплатить

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Почему МФО выдают первый заём под 0% и в чём выгода для компании. Условия акции, сроки, лимиты и что происходит при просрочке беспроцентного займа.

Предложение «первый заём под 0%» есть почти у каждой крупной МФО. Звучит как маркетинговый трюк — но это вполне рабочая схема, если понимать её логику. Новым клиентам, которые рассматривают займ онлайн без процентов первый раз, важно разобраться в условиях заранее, чтобы акция действительно обошлась без переплаты.

Как работает беспроцентный заём и зачем это МФО


Привлечение нового клиента стоит денег: реклама, партнёрские программы, продвижение — всё это статьи расходов. Беспроцентный первый заём заменяет эти затраты: вместо оплаты рекламного трафика компания вкладывается напрямую в клиентский опыт.

По рыночной статистике, около 60% заёмщиков возвращаются за повторным займом. Второй и последующие оформляются уже по стандартным ставкам — от 0,5% до 0,8% в день. На повторных обращениях МФО и компенсирует «бесплатный» первый выпуск.

Для клиента расклад прозрачен: взял 10 000 рублей на 14 дней — вернул ровно 10 000. Никаких комиссий за выдачу, обслуживание или досрочное погашение быть не должно. Если они есть — это уже не беспроцентный заём, а маркетинговое название с оговорками в договоре.

Условия и требования для получения


Каждая МФО устанавливает свои рамки, но типичные параметры по рынку схожи:

  • сумма — от 1 000 до 30 000 рублей, реже до 50 000;
  • срок — от 5 до 30 дней;
  • доступно только новым клиентам при первом обращении;
  • деньги поступают на карту за 5–15 минут.


Требования к заёмщику стандартные: паспорт РФ, возраст от 18 лет, банковская карта для получения и возврата средств. Часть МФО просит второй документ — СНИЛС или водительское удостоверение.

Важный нюанс: «новый клиент» означает, что вы ранее не оформляли займы именно в этой компании. Формально можно воспользоваться акцией в нескольких МФО — каждая считает вас новым клиентом независимо от других. Однако множественные заявки фиксируются в кредитной истории и могут снизить скоринговый балл.

Что будет, если не вернуть вовремя


Здесь заканчивается «бесплатность». Если не погасить заём в срок, проценты начисляются не с даты просрочки, а с первого дня выдачи. Ставка устанавливается по договору и, как правило, составляет максимально допустимые по закону 0,8% в день.

Пример: взяли 10 000 рублей на 14 дней. Не вернули. С 15-го дня начинают начисляться проценты за все прошедшие дни. Через месяц долг вырастет примерно до 12 400 рублей, через два — до 14 800.

По нормам ФЗ-151, итоговая переплата не может превысить 100% от суммы займа. Это значит, что максимальный долг с 10 000 рублей составит 20 000 рублей. Даже с учётом этого ограничения — серьёзная нагрузка. Если понимаете, что не укладываетесь в срок, запросите пролонгацию до наступления просрочки: она платная, но обойдётся дешевле штрафов.

Как использовать акцию с умом


Беспроцентный заём — полезный инструмент для разовых финансовых затруднений. Чтобы он таковым и остался, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • берите ровно столько, сколько нужно — лишняя сумма создаёт иллюзию достатка;
  • источником возврата должен быть конкретный доход: зарплата, аванс, ожидаемый перевод;
  • поставьте напоминание за 2–3 дня до срока погашения;
  • не оформляйте новый заём для погашения предыдущего — это путь к долговой нагрузке.


Главное правило простое: берёте — возвращайте в срок. Тогда акция работает именно так, как заявлено.

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