Какие экологические документы нужны предприятию (полный список)
Набор необходимых бумаг зависит от того, к какой категории опасности отнесен объект. Если вам требуется помощь в составлении таких документов, можно обратиться к профильным специалистам. Например, на странице https://ecopro-consult.ru/razrabotka-proektnoj-dokumentacii полный перечень экологической документации представлен с разбивкой по категориям НВОС.
Что нужно для объектов I категории?
Для таких предприятий требуется максимальный комплект разрешительной документации. Основной документ – комплексное экологическое разрешение (КЭР). Однако до его получения необходимо подготовить еще ряд обязательных проектов:
- Проект предельно допустимых выбросов (НДВ) и инвентаризацию их источников.
- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР).
- Программу производственного экологического контроля (ПЭК).
- Разрешение на сбросы (если есть сточные воды) и проект нормативов таких сбросов.
- Паспорта отходов и журналы для их учета.
- План мероприятий на случай неблагоприятных метеоусловий (план НМУ).
Кроме того, необходимо свидетельство о постановке объекта на государственный учет, а также документальное подтверждение того, что ответственные сотрудники прошли обучение в области экологии.
Документы для объектов II и III категорий
Для II категории вместо КЭР оформляют декларацию о воздействии на окружающую среду. При этом сохраняется обязанность разрабатывать проекты НДВ и НООЛР, программу ПЭК, паспорта отходов и журналы учета. Также нужен расчет нормативов допустимых сбросов (если сбросы в водные объекты есть) и план НМУ.
У объектов III категории перечень документов несколько короче. Он включает:
- Свидетельство о постановке на учет.
- Инвентаризацию источников выбросов и проект НДВ.
- Расчет нормативов сбросов (если они есть).
- Программу ПЭК.
- Паспорта отходов и журналы их учета.
- План НМУ.
- План природоохранных мероприятий (в случае, если установлены временно разрешенные выбросы или сбросы).
Для IV, самой малоопасной, категории требования минимальны. Достаточно провести инвентаризацию источников выбросов, получить свидетельство о постановке на учет, оформить паспорта отходов и журналы их учета, а также обучить персонал. Проекты НДВ и программы ПЭК здесь не нужны.
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