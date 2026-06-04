Какие экологические документы нужны предприятию (полный список)

13:55 4.06.2026

Любая компания, чья работа так или иначе влияет на окружающую среду, обязана документально подтверждать, что это влияние не превышает допустимых пределов.

Набор необходимых бумаг зависит от того, к какой категории опасности отнесен объект. Если вам требуется помощь в составлении таких документов, можно обратиться к профильным специалистам. Например, на странице https://ecopro-consult.ru/razrabotka-proektnoj-dokumentacii полный перечень экологической документации представлен с разбивкой по категориям НВОС.

Что нужно для объектов I категории?



Для таких предприятий требуется максимальный комплект разрешительной документации. Основной документ – комплексное экологическое разрешение (КЭР). Однако до его получения необходимо подготовить еще ряд обязательных проектов:

Проект предельно допустимых выбросов (НДВ) и инвентаризацию их источников.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР).

Программу производственного экологического контроля (ПЭК).

Разрешение на сбросы (если есть сточные воды) и проект нормативов таких сбросов.

Паспорта отходов и журналы для их учета.

План мероприятий на случай неблагоприятных метеоусловий (план НМУ).



Кроме того, необходимо свидетельство о постановке объекта на государственный учет, а также документальное подтверждение того, что ответственные сотрудники прошли обучение в области экологии.

Документы для объектов II и III категорий



Для II категории вместо КЭР оформляют декларацию о воздействии на окружающую среду. При этом сохраняется обязанность разрабатывать проекты НДВ и НООЛР, программу ПЭК, паспорта отходов и журналы учета. Также нужен расчет нормативов допустимых сбросов (если сбросы в водные объекты есть) и план НМУ.

У объектов III категории перечень документов несколько короче. Он включает:

Свидетельство о постановке на учет.

Инвентаризацию источников выбросов и проект НДВ.

Расчет нормативов сбросов (если они есть).

Программу ПЭК.

Паспорта отходов и журналы их учета.

План НМУ.

План природоохранных мероприятий (в случае, если установлены временно разрешенные выбросы или сбросы).



Для IV, самой малоопасной, категории требования минимальны. Достаточно провести инвентаризацию источников выбросов, получить свидетельство о постановке на учет, оформить паспорта отходов и журналы их учета, а также обучить персонал. Проекты НДВ и программы ПЭК здесь не нужны.