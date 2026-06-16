Пример для России: Илон Маск стал триллионером, обогатив тысячи сотрудников. У нас бы он и года не продержался

Отечественные олигархи идут «проверенным» путем — «копят злато», обкрадывая россиян. После приватизации почти задаром общенародной собственности им стало незачем всерьёз заниматься развитием страны. У них и так всё хорошо

В мировой прессе продолжают обсуждать сенсационные результаты IPO компании SpaceX. По итогам размещения акций на бирже Илон Маск стал первым в истории триллионером (1,1 трлн долларов), посрамив прогноз экспертов, которые предрекали ему взятие символической вершины только в 2027 году.

«IPO SpaceX войдет в историю как хрестоматийный пример способности Маска создавать убедительное видение технологического будущего как для Силиконовой долины, так и для Уолл-стрит, умело поддерживаемое армией промоутеров финансового мира», — пишет британское деловое издание FT.

Интересен, однако, социальный аспект происходящего. Личная доля Маска в капитале SpaceX — 42%. Остальные акции распределены среди множества владельцев, включая сотрудников компании. После IPO около 400 человек в SpaceX получат состояние более 100 млн долларов и ещё 4 тысячи работников станут «обычными» миллионерами.

Как так получилось? На раннем этапе развития SpaceX Маск держал зарплаты на уровне ниже рынка, доплачивая разницу акциями компании. Так он с одной стороны снижал издержки, создавая конкурентное преимущество проекту на старте, а с другой — стимулировал заинтересованность коллектива в общем долгосрочном успехе.

Предшественник Маска на позиции самого богатого человека планеты Джон Рокфеллер до такого додуматься не смог. А может быть, жаба душила делиться… Поэтому его активы на пике оценивались «всего» в 1,5% от ВВП США, а не в 3,4%, как у Маска сейчас. Так сырьевик, который всего лишь качал нефть, проиграл создателю чудес инженерии.

Инновационный характер проектов Илона Маска впечатляет гораздо сильнее чисто финансовых показателей его бизнеса. Прорывные достижения SpaceX, обещающие уже скоро полёты на Марс, вездесущий Starlink, футуристичекого силуэта электрическая Tesla, антропоморфные роботы, искусственный интеллект xAI с нейросетью Grok…

(Характерно, что РФ по всем этим направлениям либо фатально просела, либо вообще не смогла проявить себя: число запусков упало до уровня Новой Зеландии, русского Starlink’а нет, хотя он нужен фронту, роботы падают при ходьбе, автопром, даже автовазовский, деградировал. Разве что нейросети теплятся, но блокировки интернета их тоже добьют).

Проявляя себя как «хороший» капиталист, по своей собственной воле делясь с сотрудниками частью прибыли, Илон Маск скоро может попасть и под внешнее — государственное регулирование.

Часть акций его ИИ-компании xAI с высокой степенью вероятности будет передана в специальный Национальный фонд благосостояния.

С инициативой создания такого фонда выступил американский сенатор, социалист Бернс Сандерс. Он предложил изъять для этого 50% акций ИИ-компаний (включая OpenAI, Anthropic и xAI). Поскольку ИИ развивается на основе продуктов интеллектуальной деятельности миллионов людей, то они имеют право на свою долю, считает сенатор.

Половина голосующих акций позволит американскому государству влиять на политику ИИ-компаний. Доходы же фонда Сандерс предлагает выплачивать гражданам США напрямую — в виде дивидендов, как это делается на Аляске, где каждый житель получает свою часть от эксплуатации природных ресурсов (свыше 1 тысячи долларов ежегодно).

То, что ещё вчера выглядело нереализуемой идеей традиционно маргинальных в Америке левых сил, на глазах становится доминирующей линией.

О своей готовности участвовать в создании «Фонда общественного благосостояния» заявила компания OpenAI — один из ИИ-грандов. Вряд ли и Маск (сооснователь OpenAI) останется в стороне.

Дональд Трамп уже поддержал предложение OpenAI, в Белом доме назначено совещание с представителями компаний. Интерес бизнеса в том, чтобы избежать высоких налогов и жесткого госрегулирования, поскольку американские власти поняли какие головокружительные перспективы имеет ИИ и готовы действовать.

Картина получается занятная. Вопреки традиционным представлениям о бессердечном мире капитала, на острие технического и социального прогресса наблюдаются совсем иные отношения между ключевыми участниками. Нувориши, ставшие таковыми благодаря технологическому лидерству, и политики — левые и правые, действуют в унисон.

Возможно, из прагматизма, но всё же… Как это контрастирует с происходящим в России, где единственный бесспорный инновационный проект глобального уровня — Telegram — блокируется косными политадминистраторами, не умеющими даже понять, не то чтобы использовать на пользу стране и людям достижение отечественных гениев.

Косность — прямое следствие происхождения богатства, сосредоточенного в руках российского олигархата под контролем управляющего класса. После приватизации почти задаром общенародной собственности, природных ресурсов им стало незачем всерьёз заниматься развитием страны. У них и так всё хорошо.

В моменте это особенно заметно. Несмотря на СВО, число долларовых миллиардеров в РФ и их совокупное состояние только растёт — теперь их уже 155 человек. Удачно заработав на Родине, а то и попросту ее обчистив, они готовятся передать свои миллиарды по наследству. То есть условия для стагнации будут воспроизводиться и в будущем.

Ещё более тревожна тенденция всё более усиливающегося расслоения, неравенства в обществе в целом.

Россия здесь впереди планеты всей: 1% самых обеспеченных соотечественников 58% национального богатства. Больше, чем в Британии (21%), Китае (30%) или тех же США (35%). А будет, видимо, ещё хуже…

Это прямой итог смены страной социально-экономической модели. Чтобы 20% богачей получили за 35 лет 2,4 трлн долларов сверхдоходов, 80% остальных лишили 5,8 трлн долларов, подсчитал ресурс «Равенство. Медиа». Так абсолютное большинство россиян проиграли от разрушения социализма.

Не пора ли признать капиталистический эксперимент неудачным и перейти к другим формам организации экономической жизни?

Это может быть «американский» эксперимент с раздачей каждому гражданину акций компаний — такой позиции в рамках солидарной экономики придерживается эксперт «СП» Владимир Лепехин. Или потребуется национализация стратегических отраслей и создание мощного госсектора — основы экономики, как предполагает «Программа Победы» КПРФ.

Любой вариант будет лучше, чем нынешний, когда имущий класс поедает всех остальных.