Юрист Андрей Малов: победа в Верховном суде о защите активов

06:54 17.06.2026

Узнайте, как юрист Андрей Малов защитил клиента от субсидиарной ответственности на 4,5 млрд рублей. Разбор прецедентного решения Верховного суда РФ.

Юрист Андрей Малов выиграл беспрецедентный спор в Верховном суде о защите корпоративных активов

На прошлой неделе Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ поставила точку в сложнейшем конфликте, который длился более трех лет. Защиту интересов клиента на высшем уровне обеспечивал основатель юридической компании «Малов и Малов», юрист Андрей Малов. Итог разбирательства — полная победа в кассационной инстанции и формирование нового прецедента, кардинально меняющего практику применения субсидиарной ответственности в России.

Фабула: детали сложнейшего дела

Конфликт взял свое начало в рамках масштабного дела о банкротстве крупного регионального производственного холдинга. Оппонентом выступил пул агрессивных кредиторов, в числе которых значилась государственная корпорация. Их главная цель заключалась в том, чтобы переложить многомиллиардные долги неплатежеспособного предприятия лично на его бывших бенефициаров.

Цена вопроса была колоссальной:

Взыскание более 4,5 миллиардов рублей за счет личных и семейных активов бывшего руководства.

Реальная угроза возбуждения уголовного дела по статьям о преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

Правовой тупик: в чем заключались главные риски

На этапе обжалования в судах нижестоящих инстанций ситуация казалась критической, а дело — практически безнадежным. Суды первой и апелляционной инстанций полностью встали на сторону кредиторов, формально применив презумпцию виновности контролирующего должника лица (КДЛ).

Ключевые осложнения:

Арбитражные суды проигнорировали объективные макроэкономические факторы, приведшие к финансовому краху предприятия.

Отсутствовала релевантная судебная практика, которая позволяла бы четко разграничить обычный (и законный) предпринимательский риск от умышленных действий по выводу средств.

Оппонентам удалось восстановить пропущенные сроки исковой давности, сославшись на противоречивые внутренние регламенты банковских организаций.

Стратегия и нестандартный подход: как удалось переломить ход дела

Экспертность защиты проявилась не в банальном оспаривании математики долга, а в полном демонтаже правовой позиции истцов. Вступая в дело на стадии подготовки жалобы в ВС РФ, юрист Андрей Малов и его команда полностью изменили вектор защиты.

Вместо шаблонных ссылок на нормы права была реализована комплексная и нестандартная процессуальная стратегия:

Анализ экономической деловой цели: Была заказана сложнейшая финансово-аналитическая экспертиза с привлечением профильных институтов. Документ математически доказал, что управленческие решения клиента были единственно верными в условиях разрыва международных логистических цепочек, а банкротство стало следствием форс-мажора, а не умысла. Процессуальная контратака: Защите удалось выявить системные процессуальные нарушения при назначении арбитражного управляющего. Это позволило признать часть собранных им ключевых доказательств недопустимыми. Применение норм корпоративной вуали: Была выстроена безупречная цепочка доказательств, подтверждающая, что клиент действовал строго в рамках фидуциарных обязанностей (добросовестно и разумно).

На заседании в Верховном суде РФ эта аргументация произвела решающий эффект. Высшая инстанция согласилась с доводами защиты, указав, что суды нижестоящих инстанций недопустимо подменили анализ бизнес-решений формальным поиском убытков.

Значение прецедента (Итоги)

Для клиента: Решения нижестоящих судов отменены, в иске кредиторам отказано. Сняты все претензии на сумму 4,5 млрд рублей, инициирована процедура деблокировки личных счетов. Угроза уголовного преследования полностью нивелирована.

Для судебной системы: Этот кейс задает новый, справедливый стандарт доказывания по банкротным делам. Верховный суд дал недвусмысленный сигнал: нельзя наказывать предпринимателей за объективный экономический кризис. Прецедент обеспечит российскому бизнесу надежный правовой щит от злоупотреблений со стороны недобросовестных оппонентов.

Безвыходных ситуаций не бывает

Исход этого беспрецедентного разбирательства в очередной раз доказывает: в юриспруденции нет обреченных дел, если за защиту берется профессионал, способный мыслить стратегически и выходить за рамки стандартных шаблонов.

Если ваш бизнес столкнулся с похожей проблемой:

Агрессивное давление кредиторов, угроза субсидиарной ответственности или необоснованные иски могут разрушить дело всей жизни. Не теряйте драгоценное время на попытки решить вопрос полумерами. Обратитесь за экспертной правовой оценкой вашей ситуации в компанию «Малов и Малов» — профильный адвокат поможет своевременно выстроить надежную линию защиты ваших активов и репутации.