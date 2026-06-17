Юрист Андрей Малов: победа в Верховном суде о защите активов

Узнайте, как юрист Андрей Малов защитил клиента от субсидиарной ответственности на 4,5 млрд рублей. Разбор прецедентного решения Верховного суда РФ.

Юрист Андрей Малов выиграл беспрецедентный спор в Верховном суде о защите корпоративных активов

На прошлой неделе Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ поставила точку в сложнейшем конфликте, который длился более трех лет. Защиту интересов клиента на высшем уровне обеспечивал основатель юридической компании «Малов и Малов», юрист Андрей Малов. Итог разбирательства — полная победа в кассационной инстанции и формирование нового прецедента, кардинально меняющего практику применения субсидиарной ответственности в России.

Фабула: детали сложнейшего дела

Конфликт взял свое начало в рамках масштабного дела о банкротстве крупного регионального производственного холдинга. Оппонентом выступил пул агрессивных кредиторов, в числе которых значилась государственная корпорация. Их главная цель заключалась в том, чтобы переложить многомиллиардные долги неплатежеспособного предприятия лично на его бывших бенефициаров.

Цена вопроса была колоссальной:

  • Взыскание более 4,5 миллиардов рублей за счет личных и семейных активов бывшего руководства.

  • Реальная угроза возбуждения уголовного дела по статьям о преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

Правовой тупик: в чем заключались главные риски

На этапе обжалования в судах нижестоящих инстанций ситуация казалась критической, а дело — практически безнадежным. Суды первой и апелляционной инстанций полностью встали на сторону кредиторов, формально применив презумпцию виновности контролирующего должника лица (КДЛ).

Ключевые осложнения:

  • Арбитражные суды проигнорировали объективные макроэкономические факторы, приведшие к финансовому краху предприятия.

  • Отсутствовала релевантная судебная практика, которая позволяла бы четко разграничить обычный (и законный) предпринимательский риск от умышленных действий по выводу средств.

  • Оппонентам удалось восстановить пропущенные сроки исковой давности, сославшись на противоречивые внутренние регламенты банковских организаций.

Стратегия и нестандартный подход: как удалось переломить ход дела

Экспертность защиты проявилась не в банальном оспаривании математики долга, а в полном демонтаже правовой позиции истцов. Вступая в дело на стадии подготовки жалобы в ВС РФ, юрист Андрей Малов и его команда полностью изменили вектор защиты.

Вместо шаблонных ссылок на нормы права была реализована комплексная и нестандартная процессуальная стратегия:

  1. Анализ экономической деловой цели: Была заказана сложнейшая финансово-аналитическая экспертиза с привлечением профильных институтов. Документ математически доказал, что управленческие решения клиента были единственно верными в условиях разрыва международных логистических цепочек, а банкротство стало следствием форс-мажора, а не умысла.

  2. Процессуальная контратака: Защите удалось выявить системные процессуальные нарушения при назначении арбитражного управляющего. Это позволило признать часть собранных им ключевых доказательств недопустимыми.

  3. Применение норм корпоративной вуали: Была выстроена безупречная цепочка доказательств, подтверждающая, что клиент действовал строго в рамках фидуциарных обязанностей (добросовестно и разумно).

На заседании в Верховном суде РФ эта аргументация произвела решающий эффект. Высшая инстанция согласилась с доводами защиты, указав, что суды нижестоящих инстанций недопустимо подменили анализ бизнес-решений формальным поиском убытков.

Значение прецедента (Итоги)

  • Для клиента: Решения нижестоящих судов отменены, в иске кредиторам отказано. Сняты все претензии на сумму 4,5 млрд рублей, инициирована процедура деблокировки личных счетов. Угроза уголовного преследования полностью нивелирована.

  • Для судебной системы: Этот кейс задает новый, справедливый стандарт доказывания по банкротным делам. Верховный суд дал недвусмысленный сигнал: нельзя наказывать предпринимателей за объективный экономический кризис. Прецедент обеспечит российскому бизнесу надежный правовой щит от злоупотреблений со стороны недобросовестных оппонентов.

Безвыходных ситуаций не бывает

Исход этого беспрецедентного разбирательства в очередной раз доказывает: в юриспруденции нет обреченных дел, если за защиту берется профессионал, способный мыслить стратегически и выходить за рамки стандартных шаблонов.

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