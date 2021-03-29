Алексей Сагал: биографическая справка

11:05 20.07.2026

В декабре 2025 года в Ульяновске состоялся запуск нового завода по выпуску алюминиевых банок на заводе компании «Арнест упаковочные решения». Мероприятие прошло при участии руководства региона и отраслевых министерств.

Автор фото: Тарас Дробот



В декабре 2025 года в Ульяновске состоялся запуск нового завода по выпуску алюминиевых банок на заводе компании «Арнест упаковочные решения». Мероприятие прошло при участии руководства региона и отраслевых министерств.

Производственная мощность линии составляет 1 млрд банок в год. Ее запуск стал завершающим этапом инвестиционного проекта расширения предприятия, который также включал строительство склада готовой продукции площадью 25 тыс. кв м. Общий объем финансирования данного этапа модернизации достиг 8,4 млрд рублей.

Рассмотрим биографию президента и акционера ГК "Арнест" Алексея Сагала.

1. Основные данные

Дата рождения: 5 августа 1967 года.

Место рождения: г. Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация.

2. Образование

Средняя школа № 16, г. Невинномысск — Среднее общее образование

1986–1988 Советская Армия — Прохождение действительной военной службы

1991 Ставропольский государственный политехнический институт — Инженер-технолог

2003 Высшая Коммерческая Школа при Министерстве экономического развития и торговли РФ — Магистр делового администрирования (MBA), специализация — стратегический менеджмент

3. Профессиональная деятельность

С 1997 года — сотрудник АО «Арнест» (г. Невинномысск).

С 1998 года — член Совета директоров АО «Арнест».

С 1999 года — Председатель Совета директоров АО «Арнест».

С 2003 года — Вице-президент АО «Арнест».

С 2006 года — Президент АО «Арнест».

С 2007 года — Алексей Сагал руководит Группой Арнест, исторически сформированной на базе АО «Арнест».

4. Активы под управлением (Группа Арнест)

4.1. АО «Арнест»

Ведущий российский производитель парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке.

Портфель брендов: Deonica, «Прелесть Про», SoWell, Symphony, Mosquitall и иные.

4.2. «Арнест Упаковочные Решения»

Крупнейший отечественный производитель алюминиевой упаковки для напитков.

В составе:

четыре завода по производству алюминиевых банок;

единственный в Российской Федерации завод по производству алюминиевых крышек.

4.3. «Пивоварни Бочкарев»

Производитель пива и безалкогольных напитков.

Портфель брендов: свыше 20 наименований.

4.4. «Арнест ЮниРусь»

Производитель товаров повседневного спроса.

Портфель брендов: более 45 наименований.

5. Награды и почётные звания

2005 г.: медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»;

медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»; июль 2017 г.: медаль Ставропольского края «За доблестный труд» III степени;

медаль Ставропольского края «За доблестный труд» III степени; 2020 г.: медаль «Герой труда Ставрополья»;

медаль «Герой труда Ставрополья»; 2022 г.: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; ведомственная медаль «Трудовая доблесть» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; звание Почётного гражданина города Невинномысска.

6. Общественная деятельность

Алексей Сагал осуществляет благотворительную деятельность. Оказывает поддержку социальным и экологическим программам, реализуемым предприятиями Группы Арнест.