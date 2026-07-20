Как не попасть на фишинговую страницу при поиске займа в интернете

11:08 20.07.2026

Никому не сообщайте CVC-код с карты и СМС-коды.

Люди теряют бдительность, когда им срочно нужны деньги. Мошенники этим пользуются: подсовывают фишинговую страницу, а жертва в спешке не замечает ни странный адрес, ни лишние поля для ввода данных.

В итоге человек не оформляет кредит онлайн, а рискует взять на себя чужой долг. Личной информацией преступники могут воспользоваться и в других целях.

Что такое фишинг и фишинговая страница

Фишинг (от англ. fishing — «рыбалка») — это вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники «выуживают» ваши личные данные. Это могут быть паспортные данные, номера банковских карт, коды из СМС, логины и пароли от кабинетов.

Фишинговая страница — сайт-подделка. Внешне он выглядит как настоящий, но информация, которую вводите, не доходит до кредитора, а сохраняется в базах данных преступников. Дальше возможен любой сценарий:

на ваше имя возьмут займы;

похитят деньги со счетов;

будут угрожать утечкой личной информации;

взломают другие ваши аккаунты.

Как не попасть на фишинговую страницу

Никогда не переходите по рекламным объявлениям с излишне привлекательными условиями. И не открывайте сообщения, которые приходят на электронную почту якобы от сотрудников банка. Лучше самостоятельно введите в поисковую строку название нужной вам компании.

Проверьте доменное имя сайта: мошенники регистрируют адреса, похожие на реальные. Фишинговая страница может жить всего несколько часов, поэтому домены у них часто странные, с цифрами и непонятными зонами.

Настоящий сайт кредитора будет иметь знакомый домен (например, .рф или .ru). Фишинговые страницы же регистрируют на .top, .xyz, .club и другие.

Рядом с адресом должна быть иконка закрытого замка — это значит, что соединение защищено.

Ищите предложения через проверенные сервисы-агрегаторы. Проверьте, выдал ли Банк России разрешение финансовой организации.

Никому не сообщайте CVC-код с карты и СМС-коды. Используйте отдельную карту для покупок в интернете. Даже если вы попали на фишинговую страницу и ввели данные, денег на этой карте не будет.

Что делать, если вы уже ввели данные на фишинговой странице

Немедленно заблокируйте карту, смените пароли на Госуслугах, в почте и в онлайн-банке.

Подайте заявление в полицию и установите запрет на выдачу кредитов без личного присутствия.

Фишинг — это только один из способов вас обмануть. В интернете нужно быть осторожным всегда: не переходите по подозрительным ссылкам, не оставляйте паспортные данные на непроверенных сайтах и не верьте обещаниям быстро получить деньги.