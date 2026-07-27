Эквайринг: что это такое, виды, принцип работы и условия подключения для бизнеса
Определение, участники процесса и схема работы
Эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет торговым и сервисным компаниями принимать оплату картами, через мобильное приложение или по кьюар-коду (QR). В сделке участвуют четыре стороны: продавец, покупатель, банк-эмитент карты и банк-эквайер, обслуживающий торговую точку. Между эквайринговыми структурами и платежными системами идет постоянный обмен данными, благодаря чему деньги покупателя поступают на счет продавца за один–три рабочих дня.
Чтобы понять, что такое эквайринг на практике, достаточно представить обычную покупку: клиент прикладывает карту к терминалу, данные шифруются, банк проверяет баланс и подтверждает транзакцию. Все происходит за несколько секунд.
Виды эквайринга: торговый, интернет и мобильные решения
В зависимости от формата бизнеса подбирается подходящее решение. Основные разновидности:
-
торговый: стационарный терминал в магазине, кафе или салоне, подключается к кассовому аппарату,
-
интернет-эквайринг: модуль для онлайн-магазина, который позволяет оплатить заказ в интернете через платежную форму,
-
мобильный: компактный терминал, обеспечивающий мобильность курьерам, выездным мастерам и таксистам,
-
СБП и кьюар-эквайринг: прием платежей через Систему быстрых платежей, где покупатель сканирует код и подтверждает перевод в своем банковском приложении.
Условия подключения: тарифы, комиссии и оборудование
Стоимость услуги складывается из комиссии за каждую операцию и абонентской платы за оборудование. В среднем по рынку комиссия для торгового сегмента составляет 1,4–2,5%, для интернет-сегмента — 2–3%, для оплат по QR-кодам и через СБП — 0,4–0,7%. Терминал можно купить, арендовать или получить бесплатно при определенном обороте. Банками также учитывается сфера деятельности: для аптек, ЖКХ и образовательных услуг действуют сниженные ставки.
Перед подключением банк запрашивает учредительные документы, ИНН, реквизиты расчетного счета и сведения о торговой точке. Договор оформляется за два–пять рабочих дней, после чего предприниматель получает доступ к личному кабинету, где видна статистика по транзакциям, чекам и выручке.
Преимущества и риски: как выбрать выгодное предложение
Безналичный прием денег увеличивает средний чек на 15–30% и сокращает риски при инкассации. Покупателям удобнее платить картой или смартфоном, а продавцов защищает регламент при возврате средств. Среди минусов — комиссия, зависимость от связи и необходимость соблюдать стандарты безопасности.
При выборе подрядчика обращайте внимание на скорость зачисления, наличие круглосуточной поддержки, условия по возврату платежей и совместимость терминала с вашим кассовым оборудованием. Для малого и среднего бизнеса важна также возможность гибко менять тариф при росте оборота клиентов.
Комментарии читателей