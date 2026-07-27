Эквайринг: что это такое, виды, принцип работы и условия подключения для бизнеса

Объясняем, как устроен прием безналичных платежей, какие виды эквайринга существуют, сколько стоит подключение и на что обращать внимание при выборе.

Определение, участники процесса и схема работы

Эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет торговым и сервисным компаниями принимать оплату картами, через мобильное приложение или по кьюар-коду (QR). В сделке участвуют четыре стороны: продавец, покупатель, банк-эмитент карты и банк-эквайер, обслуживающий торговую точку. Между эквайринговыми структурами и платежными системами идет постоянный обмен данными, благодаря чему деньги покупателя поступают на счет продавца за один–три рабочих дня.

Чтобы понять, что такое эквайринг на практике, достаточно представить обычную покупку: клиент прикладывает карту к терминалу, данные шифруются, банк проверяет баланс и подтверждает транзакцию. Все происходит за несколько секунд.

Виды эквайринга: торговый, интернет и мобильные решения

В зависимости от формата бизнеса подбирается подходящее решение. Основные разновидности:

  • торговый: стационарный терминал в магазине, кафе или салоне, подключается к кассовому аппарату,

  • интернет-эквайринг: модуль для онлайн-магазина, который позволяет оплатить заказ в интернете через платежную форму,

  • мобильный: компактный терминал, обеспечивающий мобильность курьерам, выездным мастерам и таксистам,

  • СБП и кьюар-эквайринг: прием платежей через Систему быстрых платежей, где покупатель сканирует код и подтверждает перевод в своем банковском приложении.

Условия подключения: тарифы, комиссии и оборудование

Стоимость услуги складывается из комиссии за каждую операцию и абонентской платы за оборудование. В среднем по рынку комиссия для торгового сегмента составляет 1,4–2,5%, для интернет-сегмента — 2–3%, для оплат по QR-кодам и через СБП — 0,4–0,7%. Терминал можно купить, арендовать или получить бесплатно при определенном обороте. Банками также учитывается сфера деятельности: для аптек, ЖКХ и образовательных услуг действуют сниженные ставки.

Перед подключением банк запрашивает учредительные документы, ИНН, реквизиты расчетного счета и сведения о торговой точке. Договор оформляется за два–пять рабочих дней, после чего предприниматель получает доступ к личному кабинету, где видна статистика по транзакциям, чекам и выручке.

Преимущества и риски: как выбрать выгодное предложение

Безналичный прием денег увеличивает средний чек на 15–30% и сокращает риски при инкассации. Покупателям удобнее платить картой или смартфоном, а продавцов защищает регламент при возврате средств. Среди минусов — комиссия, зависимость от связи и необходимость соблюдать стандарты безопасности.

При выборе подрядчика обращайте внимание на скорость зачисления, наличие круглосуточной поддержки, условия по возврату платежей и совместимость терминала с вашим кассовым оборудованием. Для малого и среднего бизнеса важна также возможность гибко менять тариф при росте оборота клиентов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie