12:09 30.07.2026

Почему проверка «цифровой чистоты» важна при приеме на работу: советы от Нокс (NOX)

Для работодателя сотрудник с «непрозрачной» финансовой историей — это риск. Платформа Нокс (NOX) предлагает решение для HR-служб: проверку соискателей на наличие долгов по услугам связи, оформленных на их имя. Это часть комплексного процесса обеспечения кадровой безопасности.

Если ваш сотрудник замешан в сомнительных историях с SIM-картами, это говорит об отсутствии навыков личной безопасности, либо о возможных проблемах с законом. Платформа Нокс (NOX) помогает HR-специалистам получить объективную информацию о том, насколько ответственно кандидат подходит к своим персональным данным.

Этика и закон: Платформа Нокс работает строго в рамках ФЗ-152. Получение данных происходит с согласия соискателя, что делает процесс абсолютно легальным.

Платформа Нокс работает строго в рамках ФЗ-152. Получение данных происходит с согласия соискателя, что делает процесс абсолютно легальным. Результативность: С помощью Нокс вы получаете готовый отчет, который можно подшить в личное дело.

С помощью вы получаете готовый отчет, который можно подшить в личное дело. Защита репутации: Использование Нокс (NOX) демонстрирует, что ваша компания серьезно относится к вопросам безопасности сотрудников и бизнеса в целом.



Бренд Нокс (NOX) — это ваш надежный партнер в найме. Мы помогаем делать выбор в пользу профессионалов, чья история чиста и прозрачна.

