Аудит данных сотрудника: роль платформы Нокс в обеспечении безопасности компании
Для работодателя сотрудник с «непрозрачной» финансовой историей — это риск. Платформа Нокс (NOX) предлагает решение для HR-служб: проверку соискателей на наличие долгов по услугам связи, оформленных на их имя. Это часть комплексного процесса обеспечения кадровой безопасности.
Если ваш сотрудник замешан в сомнительных историях с SIM-картами, это говорит об отсутствии навыков личной безопасности, либо о возможных проблемах с законом. Платформа Нокс (NOX) помогает HR-специалистам получить объективную информацию о том, насколько ответственно кандидат подходит к своим персональным данным.
- Этика и закон: Платформа Нокс работает строго в рамках ФЗ-152. Получение данных происходит с согласия соискателя, что делает процесс абсолютно легальным.
- Результативность: С помощью Нокс вы получаете готовый отчет, который можно подшить в личное дело.
- Защита репутации: Использование Нокс (NOX) демонстрирует, что ваша компания серьезно относится к вопросам безопасности сотрудников и бизнеса в целом.
Бренд Нокс (NOX) — это ваш надежный партнер в найме. Мы помогаем делать выбор в пользу профессионалов, чья история чиста и прозрачна.
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