Льготы, пособия и доплаты не помогают победить застойную бедность

Около половины россиян с низкими доходами не могут обеспечивать свои базовые социальные и физические потребности. Существование в условиях затяжной нищеты исключает возможность лечения, полноценного питания, а также ухода за детьми

Российские власти успешно сокращают численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Для этого используются денежные льготы, пособия, доплаты, а также искусственное занижение уровня прожиточного минимума. Но статистическое сокращение бедности не затрагивает большую группу населения, которая годами остается в зоне так называемой застойной бедности. Жертвы застойной бедности часто не попадают в официальную статистику бедности по доходам, отмечают экономисты. Существование в условиях затяжной нищеты исключает возможность лечения, полноценного питания, а также ухода за детьми. В группе застойной бедности россияне чувствуют полную неспособность к изменениям, испытывают бесправие и беспомощность. Численность населения в состоянии застойной бедности в РФ может достигать 5 млн человек, считают социологи.

По последним данным Росстата, уровень бедности в РФ в 2026 году составляет 7,7%. Это означает, что более 11 млн россиян имели в начале года текущие душевые доходы ниже прожиточного минимума, который власти оценивали в среднем в 17,6 тыс. руб. В прошлом году Росстат оценил уровень «бедности по доходам» в 6,7% от всего населения. Показатель уровня бедности по доходам имеет выраженный сезонный характер – максимальный в начале года и минимальный в последнем квартале из-за выплат премий в конце года. Президент РФ Владимир Путин в майском указе 2024 года поставил правительству задачу сократить уровень бедности по уровню доходов в РФ ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.

Для сокращения бедности по уровню доходов российские власти используют разнообразные пособия и доплаты. Так, пенсионеры по старости в РФ регулярно получают доплаты, благодаря которым их выплаты гарантированно оказываются не ниже региональных прожиточных минимумов. Социальные выплаты получает около 2 млн семей с инвалидами. А выплаты по мерам социальной поддержки семей получает около 650 тыс. человек. Благодаря таким бюджетным доплатам официальная численность бедных по уровню доходов постоянно снижается.

Однако картина российской бедности далеко не описывается единственным показателем – численностью граждан с доходами ниже объявленного прожиточного минимума. Опросы показывают, что несколько миллионов россиян находятся в условиях хронической или застойной бедности, выбраться из которой не помогают бюджетные выплаты или доплаты. Тем более что для трудоспособных граждан такие доплаты, как правило, и не положены.

В современном российском обществе многие люди с низкими доходами все еще поддерживают общепринятый образ жизни. Но есть и другие граждане, которые, по оценкам государства, бедными не являются, но в реальности не могут поддерживать минимально приемлемый стандарт существования, отмечает Екатерина Слободенюк из Высшей школы экономики. По ее словам, существование в условиях длительных лишений и нехватки денег приводит не просто к глубочайшей бедности, но и к формированию качественно новой социальной группы – застойной бедности. «Жизнь в столь тяжелых условиях требует от представителей этой группы необходимости адаптации старых и поиска новых форм удовлетворения базовых социальных и физических потребностей», – отмечает исследователь.

В список лишений для групп хронической и застойной бедности исследователи обычно включают отсутствие собственной жилой площади, отказ от покупок мяса, рыбы, фруктов, а также товаров длительного пользования или новой одежды. Как правило, жертвы хронической бедности не получают адекватного амбулаторного лечения, не могут купить необходимые лекарства или оплатить услуги стоматолога. Представители групп застойной бедности оценивают положение своего домохозяйства как нищету. Они говорят, что чувствуют свою неспособность изменить ситуацию, испытывают полное бесправие и беспомощность.

В группах застойной бедности обычно более эффективным оказывается проживание нескольких поколений семей в рамках одного домохозяйства на одной жилой территории – чаще всего в сельском доме.

Находящиеся в условиях застойной бедности граждане, как правило, отказываются регистрировать свои брачные союзы. А также часто отказываются выходить на рынок труда в поисках работы. Такое поведение жертв застойной бедности Слободенюк объясняет их низкой конкурентоспособностью на рынке труда, скудным человеческим потенциалом, а также спецификой рынка труда в том или ином регионе проживания.

Вопреки распространенным представлениям, в группах застойной бедности относительно мало семей с детьми или одиноких пенсионеров. Жертвы застойной бедности обычно ведут отличный от остального населения образ жизни, что отражается, например, в практиках употребления алкоголя или существования работоспособных граждан за счет пенсионных выплат их родственников.

Для описания уровня бедности Слободенюк различает ситуационную бедность, зону риска хронической бедности, хроническую бедность и саму застойную бедность. «Для домохозяйств, пребывающих в бедности более длительный промежуток времени, характерна большая доля несовершеннолетних детей. Однако из этой общей тенденции выпадает группа застойной бедности, где доля детей по сравнению с остальными бедными очень мала, несмотря на то что сами домохозяйства достаточно велики», – обращает внимание социолог.

Группа застойной бедности, по данным опросов, представлена преимущественно людьми средних возрастов с небольшой долей пенсионеров и детей. То есть жертвы застойной бедности – это люди в основном трудоспособного возраста. Семьи с детьми все в меньшей степени характерны для группы застойной бедности, показывают данные опросов.

Застойная бедность в РФ связана не с трудностями рождения большого количества детей или ухода за пожилыми людьми. Она скорее отражает определенный жизненный уклад, включая высокие показатели незанятости, неквалифицированный труд и низкий уровень образования, говорят исследователи. «Места проживания различных групп бедных демонстрируют яркую тенденцию смещения всех групп наиболее неблагополучного населения в сельскую местность. Наиболее сильно смещена в сельскую местность застойная бедность», – пишут специалисты.

На основе опросов Российского мониторинга экономики и здоровья населения ВШЭ социологи утверждают, что около 24% выборки респондентов ни разу не попадали в бедность за все годы наблюдений. Еще около 17% респондентов оказывались в бедственном положении лишь ситуационно (один раз). Так что небедное население страны составляет 42%.

В конце июля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил, что уровень бедности в России теперь составляет 6,7%. «Внедрение единого пособия со значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно – 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение данной меры поддержки», – объяснил министр Котяков. По словам президента РФ Владимира Путина, перед страной поставлены «на перспективу большие, амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности».