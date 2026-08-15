Что такое фулфилмент: объясняем простыми словами

16:05 15.08.2026

Система фулфилмента помогает контролировать остатки и синхронизировать их с каналами продаж.

Представьте интернет-магазин, который внезапно начал получать не десять заказов в день, а сто. Вроде бы отличная новость: продажи растут, клиенты довольны, бизнес развивается. Но вместе с заказами появляются коробки, упаковка, накладные, возвраты, звонки курьеру и бесконечное «а где моя посылка?». В какой-то момент предприниматель понимает, что вместо развития магазина он с утра до вечера занимается логистикой. Именно здесь на сцену выходит фулфилмент. А чтобы заранее оценить расходы на доставку до покупателя, можно, например, использовать сдэк калькулятор стоимости доставки — особенно когда заказов становится много и логистика начинает заметно влиять на экономику бизнеса.

Если совсем просто, фулфилмент — это передача складских и логистических операций на сторону. Специализированная компания принимает товар предпринимателя на свой склад, хранит его, получает информацию о заказах, собирает нужные позиции, упаковывает их и передает в службу доставки или отправляет покупателю другим способом. Иногда на этом ее работа заканчивается, а иногда она берет на себя еще и обработку возвратов, маркировку, работу с документами и другие задачи.

Получается своеобразный «закулисный цех» интернет-магазина. Покупатель видит красивую карточку товара, нажимает кнопку «Купить», получает уведомление и через несколько дней забирает посылку. А за кадром в это время происходит целая цепочка операций. Фулфилмент как раз и нужен для того, чтобы предпринимателю не приходилось организовывать каждый этап самостоятельно.

Как работает фулфилмент

Схема обычно выглядит проще, чем кажется.

Сначала предприниматель привозит или отправляет товар на склад фулфилмент-оператора. Сотрудники принимают поставку, пересчитывают товары, проверяют их состояние и заносят информацию в учетную систему. В зависимости от условий они могут также сфотографировать продукцию, наклеить штрихкоды, выполнить маркировку или распределить товар по ячейкам.

После этого продукция отправляется на хранение. Для каждого товара определяется свое место на складе, а информация о его количестве появляется в системе. Предприниматель в личном кабинете обычно может видеть остатки и отслеживать движение заказов.

Затем происходит самое главное — поступает заказ.

Допустим, покупатель оформил три позиции: футболку, брюки и ремень. Система передает заказ на склад. Сотрудник находит все три товара, собирает их вместе, проверяет комплектность, выбирает упаковку и готовит посылку. Если нужно, внутрь кладут инструкцию, открытку, рекламный вкладыш или другой материал.

Дальше посылка передается перевозчику. Покупатель получает трек-номер, следит за доставкой и забирает заказ. Для него все выглядит так, будто интернет-магазин работает самостоятельно. На самом деле большую часть физической работы выполняет фулфилмент-центр.

Что именно входит в услуги

Фулфилмент — это не одна конкретная услуга. Скорее, целый набор операций, которые можно собрать в зависимости от потребностей бизнеса.

Первое направление — приемка товара. Склад принимает поставку от производителя, поставщика или самого предпринимателя. Товар пересчитывают, проверяют и размещают на хранение.

Второе — хранение. Предпринимателю не нужно арендовать собственное помещение, покупать стеллажи, устанавливать систему учета и нанимать кладовщика. За хранение он платит оператору по установленному тарифу.

Третье — комплектация заказов. Когда покупатель оформляет покупку, сотрудники склада находят нужные товары и собирают отправление.

Четвертое — упаковка. Причем упаковка может быть самой разной. Для одного товара достаточно пакета, другому понадобится коробка, защитный материал или дополнительная фиксация. Некоторые магазины используют фирменную упаковку, чтобы заказ выглядел как полноценная часть бренда.

Пятое — передача отправлений в службу доставки. Фулфилмент-оператор может работать сразу с несколькими перевозчиками, благодаря чему предприниматель получает возможность выбирать подходящий вариант в зависимости от города, стоимости и сроков.

Шестое — работа с возвратами. Это особенно важно для магазинов одежды, обуви и других категорий, где покупатель может отказаться от товара после примерки. Возвращенную посылку нужно принять, проверить состояние продукции, обновить информацию в системе и, если товар пригоден для повторной продажи, вернуть его на склад.

Дополнительно могут предоставляться услуги маркировки, переупаковки, сортировки, нанесения этикеток, вложения рекламных материалов и даже обработки отдельных видов документов.

Поэтому два фулфилмент-оператора могут предлагать совершенно разные наборы услуг. Один ориентируется на небольшие интернет-магазины, другой работает с крупными маркетплейсами, третий специализируется на определенной категории товаров.

Зачем бизнесу вообще нужен фулфилмент

На старте интернет-магазина собственный склад часто кажется вполне логичным решением. Десяток коробок можно хранить дома, несколько десятков — в гараже или небольшой кладовой, а заказы собирать самостоятельно.

Проблемы начинаются тогда, когда количество заказов растет.

Допустим, предприниматель получает 20 заказов в день. На комплектацию каждого уходит в среднем 10 минут. Только на сборку получается больше трех часов ежедневной работы. А ведь товар еще нужно принять, разложить, упаковать, подписать, передать курьеру и разобраться с возвратами.

При 100 заказах в день это уже совсем другая история.

Можно арендовать склад и нанять сотрудников. Но вместе с этим появляются постоянные расходы: аренда, коммунальные платежи, оборудование, зарплаты, налоги, программа учета, расходные материалы. Кроме того, нужно управлять персоналом и контролировать качество работы.

Фулфилмент позволяет превратить значительную часть этих расходов из постоянных в переменные. Предприниматель платит за конкретные операции и объемы хранения, а не содержит полноценную складскую инфраструктуру независимо от количества заказов.

Особенно удобно это бывает при сезонном бизнесе. Например, перед Новым годом заказов становится в три раза больше, а после праздников продажи возвращаются к обычному уровню. Собственный склад при этом приходится содержать круглый год. У фулфилмент-оператора можно увеличивать объем услуг вместе с нагрузкой.

Кому фулфилмент особенно полезен

Прежде всего — интернет-магазинам, которые уже переросли этап «собираю заказы сам».

Если заказов немного и предпринимателю достаточно одного стола, нескольких коробок и пары часов в неделю, передавать логистику на сторону может быть экономически бессмысленно.

Но ситуация меняется, когда складские задачи начинают отнимать время, которое можно было бы потратить на продажи, рекламу, ассортимент и развитие бизнеса.

Фулфилмент также удобен компаниям, которые продают через маркетплейсы. Здесь особенно важны скорость обработки заказов, соблюдение требований площадки, правильная упаковка, маркировка и своевременная передача товара.

Еще один вариант — бизнес, который хочет выйти в новый регион. Вместо того чтобы открывать собственный склад в другом городе, предприниматель может воспользоваться инфраструктурой оператора, если тот располагает нужной площадкой.

Полезен фулфилмент и для производителей. Производитель может сосредоточиться на выпуске продукции, а хранение и отправку готовых заказов делегировать партнеру.

Фулфилмент и маркетплейсы — это одно и то же?

Нет, хотя эти понятия часто смешивают.

Маркетплейс — это площадка, где покупатель находит и заказывает товар. Фулфилмент — это организация складских и логистических процессов вокруг этого товара.

Некоторые маркетплейсы предлагают собственные складские услуги. В этом случае продавец отправляет продукцию на склад площадки, а она берет на себя часть дальнейшей логистики.

Но существуют и независимые фулфилмент-компании. Они не являются самим маркетплейсом и могут работать сразу с несколькими площадками и интернет-магазинами.

Это дает предпринимателю определенную свободу. Например, один и тот же товар можно продавать через собственный сайт, несколько маркетплейсов и социальные сети, а складские операции централизовать в одном месте.

Сколько стоит фулфилмент

Здесь нет универсальной цифры, потому что стоимость складывается из нескольких составляющих.

Обычно отдельно учитываются хранение, приемка товара, обработка заказа, упаковка и доставка. Дополнительные операции тоже могут оплачиваться отдельно.

Например, тариф может выглядеть условно так: за хранение — определенная сумма за объем товара, за комплектацию — фиксированная плата за заказ, за упаковку — отдельная сумма, а доставка рассчитывается в зависимости от направления и параметров посылки.

На первый взгляд может показаться, что самостоятельная работа дешевле. Ведь если предприниматель сам упаковал коробку, ему не пришлось платить за эту операцию. Но такой расчет не учитывает стоимость собственного времени.

Если три часа каждый день уходят на склад, это три часа, которые невозможно потратить на поиск новых клиентов, создание контента, переговоры с поставщиками или управление рекламой.

Поэтому сравнивать нужно не только тариф фулфилмента с ценой упаковочных материалов. Нужно считать полную стоимость собственной логистики.

Как понять, выгоден ли фулфилмент

Лучше всего начать с простой таблицы расходов.

Посчитайте аренду помещения, коммунальные платежи, зарплаты сотрудников, упаковку, оборудование, программу учета, расходы на доставку, потери и возвраты. Отдельно оцените собственное время.

Затем запросите тарифы нескольких операторов и посчитайте, сколько будет стоить обслуживание такого же количества заказов.

Например, магазин отправляет 50 заказов в день. На один заказ приходится в среднем 10 минут работы. Это больше восьми часов только на сборку. Если добавить приемку поставок, раскладку товара, упаковку и возвраты, становится очевидно, что один человек уже не справится.

Но важно смотреть не только на цену одного заказа.

Иногда очень низкий тариф оказывается не таким выгодным, если отдельно оплачиваются практически все дополнительные операции. У другого оператора базовая стоимость может быть выше, зато в нее включено больше услуг.

Поэтому сравнивать нужно одинаковые сценарии: сколько товара хранится, сколько заказов отправляется, сколько позиций в одном заказе, какая упаковка используется, сколько бывает возвратов и нужна ли маркировка.

На что обратить внимание при выборе оператора

Первое — расположение склада.

Чем ближе склад к основным покупателям или транспортным узлам, тем потенциально быстрее и удобнее может быть доставка. Но география продаж у каждого бизнеса своя, поэтому идеального места для всех не существует.

Второе — технология учета.

Хороший фулфилмент должен позволять видеть остатки и статус заказов без постоянных звонков менеджеру. Чем больше автоматизации, тем меньше вероятность, что информация будет теряться между таблицами, мессенджерами и письмами.

Третье — скорость обработки.

Если заказ поступил утром, а склад собирает его только через два дня, никакая привлекательная цена не компенсирует потерю времени. Особенно это критично для площадок с жесткими требованиями к срокам обработки.

Четвертое — качество упаковки.

Товар должен приехать не просто быстро, но и в нормальном состоянии. Особенно если речь идет о хрупкой продукции, косметике, электронике или товарах с дорогой упаковкой.

Пятое — работа с возвратами.

Этот пункт часто вспоминают слишком поздно. Стоит заранее выяснить, кто принимает возврат, сколько это стоит, как проверяется состояние товара и как быстро он снова появляется в остатках.

И наконец, нужно внимательно читать договор. Важно понимать, кто отвечает за потерю или повреждение товара, как проводится инвентаризация и что происходит при расхождениях.

Что происходит, если на складе заканчивается товар

Здесь фулфилмент тоже может сильно упростить жизнь предпринимателю.

В собственной маленькой кладовой остатки нередко считают буквально «на глаз». Пока товаров немного, это работает. Но при сотнях или тысячах единиц легко продать больше, чем есть на самом деле.

Система фулфилмента помогает контролировать остатки и синхронизировать их с каналами продаж. Если интеграция настроена правильно, информация о доступном количестве товара автоматически обновляется.

Это особенно важно для бизнеса, который одновременно продает на нескольких площадках. Без единого учета может возникнуть неприятная ситуация: последний товар одновременно купили два человека в разных магазинах.

Для покупателя это выглядит как отмена заказа. Для продавца — как потеря денег и испорченный клиентский опыт.

Фулфилмент — это не только про коробки

На самом деле главная ценность фулфилмента находится немного глубже.

Предприниматель покупает не просто место на складе и услугу упаковки. Он получает возможность отделить продажи от физической логистики.

Это особенно заметно в небольшом бизнесе, где один человек часто одновременно является владельцем, маркетологом, закупщиком, менеджером и кладовщиком.

Пока заказов десять, такое совмещение кажется нормальным. Когда их становится сто, оно превращается в узкое место.

Если складские процессы выстроены отдельно, предприниматель может заниматься тем, что действительно влияет на рост компании: ассортиментом, рекламой, сервисом, переговорами, развитием новых каналов продаж.

В этом смысле фулфилмент — такой же инструмент масштабирования, как автоматизация бухгалтерии или CRM-система. Он не делает бизнес успешным сам по себе, но убирает часть рутины, которая начинает мешать ему расти.

Есть ли у фулфилмента недостатки

Конечно. Передача логистики на сторону — не волшебная кнопка.

Главный минус заключается в потере части контроля. Если собственник привык лично видеть каждую коробку, передача товара на внешний склад может поначалу вызывать дискомфорт.

Второй момент — зависимость от подрядчика. Ошибка оператора может привести к задержке заказа, неправильной комплектации или проблемам с остатками. А клиент в большинстве случаев будет предъявлять претензию именно магазину, а не его складскому партнеру.

Есть и финансовая сторона. При небольшом количестве заказов фулфилмент может оказаться дороже самостоятельной работы.

Поэтому перед подключением услуги стоит посчитать экономику, а не ориентироваться только на обещания «сэкономить время и деньги».

Наконец, определенные сложности могут возникать с нестандартными товарами. Если продукция крупная, хрупкая, требует специальных условий хранения или сложной комплектации, нужно заранее выяснить, умеет ли оператор с ней работать.

Когда пора переходить на фулфилмент

Универсального количества заказов, после которого бизнесу обязательно нужен фулфилмент, не существует.

Для одного магазина критической точкой станут 20 заказов в день, для другого — 200. Все зависит от товара, количества операций и того, сколько времени предприниматель готов тратить на склад.

Есть несколько характерных признаков.

Если коробки начинают занимать квартиру, гараж или офис, это повод задуматься.

Если предприниматель каждый вечер вместо отдыха собирает заказы — тоже.

Если из-за упаковки не хватает времени на продвижение магазина, а ошибки в комплектации становятся регулярными, проблема уже не в количестве коробок, а в организации бизнеса.

Еще один сигнал — рост продаж. Парадоксально, но именно успех часто заставляет магазин пересматривать логистику. Система, которая отлично работала при 10 заказах, может полностью развалиться при 100.

В таком случае фулфилмент позволяет подготовить бизнес к следующему уровню нагрузки.

Главное, что стоит запомнить

Фулфилмент — это комплекс услуг, связанных с обработкой товара после его поступления на склад и до момента доставки покупателю. В зависимости от компании сюда могут входить приемка, хранение, комплектация, упаковка, маркировка, отправка и обработка возвратов.

Для маленького магазина фулфилмент не всегда необходим. Если заказов мало, самостоятельная работа действительно может быть дешевле и проще.

Но когда количество заказов растет, логистика постепенно превращается из второстепенной задачи в полноценный бизнес-процесс. И вот тогда передача склада профессиональному оператору может оказаться гораздо разумнее, чем бесконечно увеличивать собственный объем ручной работы.

Самая важная мысль здесь простая: фулфилмент нужен не ради самого фулфилмента. Его задача — освободить предпринимателя от операций, которые перестали быть эффективными при самостоятельном выполнении.

В идеальном сценарии владелец магазина вообще редко думает о том, где лежит конкретная коробка. Он видит заказ в системе, понимает, что товар есть в наличии, а дальше процесс запускается практически автоматически: товар находится на складе, комплектуется, упаковывается, отправляется и в итоге оказывается у покупателя.

Именно поэтому фулфилмент можно воспринимать не просто как «склад на стороне», а как инфраструктуру, которая помогает интернет-магазину расти без пропорционального увеличения количества ручной работы.