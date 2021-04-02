Сын Ильсура Метшина Тагир и его братья: чем занимаются дети мэра Казани

17:22 17.08.2026

Ильсур Метшин и его сын Тагир: что известно о музыкальном проекте Tagademar, а также о Тимуре и Радмире Метшиных.

Дети Ильсура Метшина редко становятся темой публичных обсуждений. Тем не менее сын Ильсура Метшина Тагир, сегодня знаком многим благодаря музыкальному проекту TAGADEMAR. Помимо него, у мэра Казани еще двое сыновей — Тимур и Радмир.

Старший сын Ильсура Метшина Тимур и младший Радмир

Старший сын Ильсура Метшина родился в 1988 году. Публичности Тимур избегает, поэтому в прессе его имя появляется редко. Он получил экономическое образование и занялся предпринимательством, а появление в клипе группы «Мураками» в далеком 2011 году осталось редким отступлением от привычного образа жизни. В видео на песню «Нулевой километр» ему досталась роль летчика.

Радмир — младший сын Ильсура Метшина, пока известен значительно меньше. На фоне старших братьев Радмир пока почти не появляется в публичном поле. Семья не стремится делать его публичной фигурой.

Почему сын Ильсура Метшина Тагир известен больше других

Из трех братьев именно Тагир сегодня чаще других оказывается в центре внимания. При этом его путь к музыке не был прямым. Сначала — юридическое образование и аспирантура, затем разные сферы, в которых он успел попробовать себя. Постепенно творческие интересы стали занимать все больше места, и именно музыка стала лучшим способом отвлечься от повседневных дел.

Вскоре Тагир познакомился с продюсером Стасом Сацурой и занялся музыкой основательно. Вышли четыре композиции:

«Город не спит по ночам»,

«Огонь»,

«Маяк»,

«Письмо».

Сегодня Тагир выступает как TAGADEMAR и работает над собственным проектом.

Музыка стала далеко не первым публичным увлечением Тагира. Несколько лет он серьезно занимался конным спортом и добивался заметных результатов: выигрывал скачки и Кубок Казанского Кремля.

Зрители могли видеть Тагира и в кино. В «Команде мечты» он сыграл Артура Сурова. Позже был небольшой эпизод в «Реальной сказке», где снимался Сергей Безруков. Но продолжать именно актерскую карьеру Тагир не стал, выбрав музыку и собственный проект.

Его внимание полностью перешло к песням, а известная фамилия, как говорил сам Тагир, не должна подменять интерес к ним. Для него принципиально, чтобы слушателей привлекали его композиции и сценический образ, а не только семейная история.

Разные пути сыновей Ильсура Метшина

История каждого из братьев складывается по-своему. Тимур предпочел предпринимательство и остается непубличным человеком, Тагир занимается творчеством и музыкой, а Радмир пока только выбирает собственный путь. Поэтому сравнивать их между собой сегодня было бы преждевременно.

Интерес к музыке объединяет Ильсура Метшина и его сына Тагира. Ильсур Метшин не раз говорил, что с юности слушает отечественный рок и играет на гитаре — и даже выходил на сцену с группой «Воскресение».

Сегодня сын Ильсура Метшина Тагир остается самым публичным из братьев. Его музыкальная карьера продолжает развиваться и привлекать внимание новых поколений.