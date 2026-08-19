Работа с зарубежным фрилансером: чек-лист для бухгалтера и руководителя

16:30 19.08.2026

Выстроить этот процесс правильно с первого раза проще, чем разбираться с последствиями в режиме аврала.

Привлечение иностранного фрилансера — распространённая практика, но с точки зрения российского законодательства каждая такая сделка требует аккуратного оформления. Ошибки в документах или нарушение процедур валютного контроля могут обернуться штрафом, блокировкой платежа или отказом налоговой признать расходы. Разберём три ключевых этапа, на которых чаще всего допускают ошибки.

Шаг 1. Определяем статус исполнителя и готовим договор

Первое, что нужно зафиксировать, — кто именно оказывает услуги: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый или иностранное юридическое лицо. От этого зависит форма договора, порядок расчётов и налоговые последствия в случае нарушений.

Договор должен содержать чётко описанный предмет, стоимость, порядок и сроки оплаты, а также применимое право. Отдельный момент, который часто упускают: банк при валютном контроле может запросить перевод договора на русский язык, поэтому лучше заранее уточнить требования своего банка и подготовить перевод заблаговременно.

Шаг 2. Проводим оплату и проходим валютный контроль

Стандартная схема оплаты — перевод с расчётного счёта по инвойсу. Перед первым платежом стоит согласовать детали операции с банком: какие документы потребуются и в каком формате их предоставить.

Порядок указания кода операции в назначении платежа, а также пакет подтверждающих документов зависят от вида платежа и суммы обязательств по договору. Лимиты и конкретные требования лучше сверять с инструкциями ЦБ и уточнять в своём банке. При регулярных платежах банк обычно запрашивает договор и подтверждающие документы по операции — например, инвойс и акт, — но точный перечень зависит от банка и условий конкретной сделки.

Ещё один практический момент. Большинство российских банков сейчас отключено от SWIFT, а те, что работают, нередко дают сбои и берут высокие комиссии. Иностранные банки со своей стороны усилили контроль входящих платежей из России. В таких условиях ручное сопровождение каждой транзакции становится трудоемким. Например, часть компаний решает эту задачу через специализированные платформы с автоматизированными выплатами фрилансерам за рубеж и встроенным документооборотом.

Шаг 3. Оформляем закрывающие документы и разбираемся с налогами

После выполнения работ необходимо подписать акт или аналогичный закрывающий документ. Без него компании сложнее подтвердить расходы и их связь с хозяйственной деятельностью — а это прямой налоговый риск.

В вопросах налогов ситуация требует отдельной проверки в каждом конкретном случае. Вопрос о том, выступает ли компания налоговым агентом по НДФЛ и нужно ли начислять страховые взносы, зависит от статуса исполнителя, вида договора и того, где и как оказываются услуги. Особенно внимательно стоит разобраться с этим при длительном сотрудничестве или дистанционной работе через интернет.

Три этапа — договор, оплата, закрывающие документы — образуют единую цепочку. Сбой на любом из них создаёт проблемы на следующем. Выстроить этот процесс правильно с первого раза проще, чем разбираться с последствиями в режиме аврала.