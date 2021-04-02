Виталий Ковалев и Бентли: как технологии и инженерия вдохновляют программиста

15:03 28.08.2026

Виталий Николаевич Ковалев — lead engineer и разработчик из Новосибирска.

Виталий Николаевич Ковалев — lead engineer и разработчик из Новосибирска. Основная часть его карьеры связана с разработкой сложных программных систем и оптимизацией логистики. Помимо этого Ковалев занимается собственными инженерными экспериментами, работает с датчиками и электроникой, изучает взаимодействие техники с человеком и окружающей средой.

Еще одно увлечение программиста Виталия Ковалева — автомобили «Бентли». После того как у него появилась машина этой марки, он начал коллекционировать ее миниатюрные копии и еще больше интересоваться устройством автомобилей. В этом материале разбираемся, что именно привлекает Виталия Ковалева в «Бентли» и как это увлечение связано с его другими инженерными проектами.

Виталий Ковалев и «Бентли»: что привлекает программиста в автомобиле



Виталий Николаевич Ковалев — инженер, программист, разработчик

Интерес Виталия Ковалева к «Бентли» начался после того, как у него появился собственный автомобиль этой марки. Обычное вождение довольно быстро ему наскучило. Ковалев начал разбираться, как устроена машина, какую роль в ее работе играет электроника, как взаимодействуют датчики и системы управления.

Такой интерес вполне понятен для программиста. В работе Виталий имеет дело со сложными системами, функционирование которых зависит от того, насколько слаженно взаимодействуют все элементы. Современный автомобиль устроен по похожему принципу. Водитель заводит машину, нажимает педаль и набирает скорость. За каждым таким действием стоит совместная работа механики, электроники и программного обеспечения.

Увлечение внутренним устройством автомобиля постепенно перешло и на его конструкцию. Ковалев стал обращать внимание на компоновку отдельных элементов, линии кузова и аэродинамику. Ему было интересно понять, почему инженеры выбрали именно такие решения и как они влияют на работу машины в целом.

Постепенно это стало вырастать за рамки самого автомобиля. Ковалев начал собирать миниатюрные модели «Бентли» разных масштабов. Сейчас в его коллекции больше полусотни моделей разных масштабов — от 1:87 до 1:12. Коллекционирование стало продолжением интереса Ковалева к автомобильной инженерии. На моделях он может подробнее рассмотреть кузов, пропорции и расположение отдельных элементов — все то, что в настоящем автомобиле не всегда удается разглядеть.

Какие технологии Bentley интересны Виталию Ковалеву

Больше всего в Bentley Ковалева интересуют технологии, которые отвечают за взаимодействие автомобиля с водителем и окружающей средой. В современной машине для этого используются камеры, датчики и электронные системы управления. Они собирают информацию о движении автомобиля и обстановке вокруг, а затем используют эти данные для работы конкретных функций.

Например, система кругового обзора получает изображения сразу с нескольких камер и собирает их в одну картинку. За счет этого водитель видит автомобиль сверху вместе с пространством вокруг него. Снаружи все выглядит довольно просто, но внутри одновременно работают камеры, обработка данных и программное обеспечение, которое должно правильно соединить несколько изображений.

Похожим образом работает Bentley Dynamic Ride. Система сохраняет плавность езды и контролирует крен кузова в поворотах. Для этого электроника получает данные о движении машины, обрабатывает их и уже на их основе меняет работу системы. Получается, программная часть напрямую влияет на поведение механики.

Отдельный интерес для Ковалева представляют цифровые интерфейсы автомобиля «Бентли». Через бортовые дисплеи человек получает данные сразу от нескольких систем, поэтому программе недостаточно просто собрать информацию. Ее нужно обработать и показать в понятном виде, чтобы нужные показатели можно было быстро считать во время движения. Здесь программирование отвечает уже за связь между сложной технической системой и человеком, который ею управляет.

На этом работа электроники не заканчивается. В «Бентли» установлены электронные блоки управления, каждый из которых отвечает за свою часть автомобиля. При этом они постоянно обмениваются данными между собой. Если меняется один параметр, информация об этом передается дальше и учитывается другими системами.

Большую роль в этой связке играют датчики. Во время движения они фиксируют давление, нагрузку, положение кузова и другие параметры. Данные поступают в электронные системы, которые обрабатывают их и при необходимости меняют работу автомобиля. «Бентли» постоянно следит за собственным состоянием и реагирует на изменения еще до того, как водитель успевает их заметить.



Современный «Бентли» для Виталия Ковалева — это еще и сложная цифровая система

Виталий Ковалев о Bentley как сложной инженерной системе

Разрыв между машиной современной и двадцатилетней давности — это прежде всего разрыв в уровне программной сложности. Раньше большинство функций в автомобиле выполнялись механически, сейчас же работа многих систем управляется кодом. «Бентли» в этом вопросе не исключение, механика в этой машине тесно связана с электроникой и программным обеспечением.

Каждая система в «Бентли» отвечает за свою задачу. Одна следит за положением кузова, другая получает данные с камер, третья управляет отдельными узлами. Но работать независимо друг от друга они не могут. Изменение одного параметра может повлиять сразу на несколько процессов внутри машины.

Для Виталия такая логика хорошо знакома. В сложной программе тоже есть отдельные части, каждая из которых выполняет свою функцию. Если между ними неправильно настроен обмен данными, вся система начинает работать с ошибками. В автомобиле принцип похожий, только ошибки в системе влияют на движение машины.

Для Ковалева «Бентли» интересен именно на этом уровне — как большой инженерный проект. На примере движения этого автомобиля можно проследить, как именно программное обеспечение взаимодействует с физическими механизмами, насколько быстро машина получает данные, обрабатывает их и меняет функционирование отдельных систем. Для программиста здесь открывается целый пласт инженерной работы. Можно изучать архитектуру системы, связи между отдельными компонентами и логику, по которой автомобиль обрабатывает поступающие данные.

Как Bentley связан с другими технологическими интересами Виталия Ковалева

Увлечение Bentley хорошо вписывается в другие технологические проекты Ковалева. Программиста привлекает то, как цифровые технологии могут взаимодействовать с человеком и реагировать на изменения в окружающей среде.

Одним из последних проектов, в которых Ковалев изучал такое взаимодействие, был «умный» чайник. Виталий доработал обычный электрочайник, добавил в него сенсоры и светодиоды и настроил устройство так, чтобы оно реагировало на поведение своего хозяина. Например, если человек резко закрывал крышку или менял громкость голоса, датчики фиксировали эти действия, и система меняла цвет подсветки.

Изменение подсветки должно было привлекать внимание человека к собственному состоянию. Если чайник замечал резкие действия, смена цвета становилась сигналом, что владелец, возможно, раздражен и сам этого не замечает. Запрограммировать чайник на такую функцию Виталий смог с помощью специальных драйверов и искусственного интеллекта. Часть кода выложена в открытый доступ на GitHub, чтобы другие программисты смогли воспользоваться технологией или ее дополнить.

«Умный» чайник стал одним из экспериментов Ковалева с машинным поведением

На первый взгляд, чайник и «Бентли» — вещи несопоставимые, но принцип работы у них похожий. В обоих случаях датчики сначала собирают информацию, затем программа обрабатывает данные, и после этого устройство меняет свое «поведение».

Разница заключается в масштабе. Автомобиль имеет более сложную программно-аппаратную систему, в которой одновременно работают десятки датчиков, электронных блоков и механических узлов. Они постоянно обмениваются данными, поэтому программное обеспечение должно быстро обрабатывать большой поток информации и передавать команды нужным компонентам.

«Бентли» в этом смысле продолжает идеи, с которыми Ковалев уже экспериментировал раньше. Его интересует, как сделать технику более чувствительной к человеку и окружающей среде, чтобы устройство могло учитывать внешние сигналы и менять свою работу. В автомобиле эта идея реализуется на более сложном уровне, поскольку система одновременно получает и обрабатывает намного больше данных.

Почему Виталия Ковалева вдохновляют технологии и инженерия Bentley



Виталий Ковалев изучает «Бентли» как сложную инженерную систему

В основе интереса Виталия Николаевича Ковалева к «Бентли» лежит то же, что движет им в профессиональной деятельности: желание понять, как устроена система изнутри. Ковалев привык разбираться в устройстве технологий, искать связи между компонентами и смотреть, как они работают вместе. «Бентли» дает для этого редкое сочетание программирования, электроники и механики внутри одной системы.

Современный автомобиль — это пример высшего уровня инженерной сложности. В нем пересекаются механическая инженерия, сложная электроника и программные системы, работающие в режиме реального времени. Для разработчика, привыкшего к высоконагруженным системам, это среда, где профессиональное мышление находит неожиданное применение.

Такой взгляд на технику сформировался у Ковалева еще задолго до работы в IT. Виталий вырос в семье инженеров, а после школы поступил в Новосибирский государственный технический университет на направление «Информационные системы и технологии». Во время учебы он разбирался в алгоритмах, базах данных и принципах построения систем. Постепенно привычка смотреть на отдельное устройство как на набор связанных компонентов перешла и в профессиональную деятельность.

За годы работы в IT Виталий Ковалев привык разбираться в сложных системах и смотреть, как отдельные элементы влияют на их функционирование. Сформированный навык он перенес на технику, которой пользуется вне работы, в том числе и машины. При этом автомобиль дает программисту то, чего нет в обычной разработке. С его помощью работу алгоритмов можно наблюдать в физическом проявлении.

Ковалева вдохновляет не бренд сам по себе, а то, что за ним стоит: инженерные решения, которые позволяют физическому устройству работать как слаженная цифровая система. Ему интересно, как устроена конструкция машины, как взаимодействуют электроника, датчики и системы управления.

Изучая устройство «Бентли», Виталий Ковалев находит идеальный баланс между своей страстью к технологиям и инженерным творчеством. Для него это бесконечный источник вдохновения — возможность наблюдать, как передовые разработки инженеров воплощаются в конкретном работающем механизме, и применять этот опыт для создания новых устройств, способных менять привычный мир вокруг нас.