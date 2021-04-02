8 рисков маркетплейсов и как селлеру их избежать

13:57 10.09.2026

Разберем, с какими проблемами сталкиваются продавцы и как снизить зависимость от маркетплейсов.



Многие предприниматели идут на маркетплейсы, потому что там проще начать продавать. Не нужно делать интернет-магазин, искать покупателей и заниматься доставкой. Загрузил товар, отправил его на склад — и ждешь заказы.

Но вместе с удобством появляются и риски. Продажи зависят от алгоритмов, товар может потеряться или повредиться на складе, а комиссии и правила работы — измениться. Если почти вся выручка приходит через один канал, даже небольшой сбой может привести к серьезным потерям. Разберем, с какими проблемами сталкиваются продавцы и как снизить зависимость от маркетплейсов.

Почему продажи на маркетплейсах связаны с рисками

Риски появляются там, где продавец зависит от маркетплейса: от его складов, доставки, расчетов, продвижения и работы с покупателями. Сбой на складе, новые правила или техническая ошибка могут ударить по бизнесу, даже если предприниматель все сделал правильно.





Например, на фоне последних событий многие продавцы столкнулись с потерями, а вместе с ними оказалась заморожена и часть денег. При этом оставалось только ждать решения маркетплейса: что будет с партией и выплатят ли за нее компенсацию.

Такие ситуации показывают, почему важно заранее оценить слабые места бизнеса. Чем больше ассортимента, выручки и клиентов завязано на одном маркетплейсе, тем сильнее любой сбой может ударить по компании.

Риск №1. Потеря или повреждение товара

После отправки на склад поставка проходит несколько этапов: приемку, хранение и перемещение. На любом из них часть отправления может потеряться или повредиться. Сам склад тоже может временно оказаться недоступным из-за пожара, затопления или другой аварии.

Если пропало несколько позиций, ущерб может быть небольшим. Но потеря крупной партии — проблема уже серьезная: снижаются остатки, срываются заказы, а деньги оказываются заморожены.

В августе 2022 года произошел пожар на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья. Компания обещала компенсировать продавцам стоимость утраченных и поврежденных товаров, а потенциальный ущерб страховщики оценивали более чем в 10 млрд рублей.

В январе 2024 года сгорел склад Wildberries в Шушарах. Позже компания сообщила, что выплатила продавцам 34,9 млрд рублей компенсаций. Это составляло 95% ущерба.

Компенсация может покрыть стоимость продукции, но сама потеря поставки все равно влияет на работу бизнеса. Пока восстанавливаются запасы, товар может исчезнуть из продажи, а деньги, необходимые для новой закупки, оказываются заморожены.



Это может привести к следующему:

Дополнительные расходы. В продукцию уже вложены деньги: на закупку или производство, упаковку, маркировку и доставку до склада. Если запас утрачен, его необходимо восстановить, а компенсация от маркетплейса может поступить не сразу.

Остановка продаж. Пока товара нет, покупатели не могут его заказать. Если утеряна крупная партия или ходовая позиция, бизнес может потерять часть выручки еще до того, как запас получится восстановить.

Потеря выручки в высокий сезон. Если вещи исчезают перед Новым годом или крупной распродажей, времени на восстановление запаса может не остаться.



Как снизить риск:

Распределять поставки между несколькими складами. Если один склад станет недоступен, часть запаса останется в продаже, и бизнес сможет продолжать принимать заказы. Вести учет и сохранять документы. Стоит фиксировать количество отправленного и принятого груза, а также регулярно сверять остатки. Накладные, акты и другие документы могут пригодиться при обращении за компенсацией. Фиксировать состояние перед отправкой. Для крупных поставок можно фотографировать изделия и упаковку, а также отдельно учитывать количество коробок и единиц. Заранее изучить правила компенсации. Нужно узнать, какие случаи покрывает маркетплейс и какие документы понадобятся, если часть поставки будет утеряна или повреждена.

Потеря может обойтись дороже стоимости самой поставки. Вместе с ней бизнес рискует лишиться продаж и столкнуться с новыми расходами. Чем лучше селлер подготовлен к такой ситуации, тем проще снизить ее последствия.

Риск №2. Отсутствие своей клиентской базы и зависимость от одного канала

На маркетплейсах люди находят нужные позиции через поиск, рекомендации или рекламу. Они оформляют заказ, но после покупки продавец не получает прямого доступа к контактам клиента. Поэтому вернуть его за следующей покупкой уже сложнее.



Без собственной клиентской базы сложно:

Рассказывать о новинках. Нельзя напрямую сообщить о новом продукте или расширении ассортимента.

Возвращать тех, кто уже покупал. Продавец не видит, кто заказывает регулярно, а кто давно не заходил за новой покупкой.

Делать персональные предложения. Например, предложить постоянному клиенту бонус, скидку или участие в акции.



Даже если человек уже покупал, его следующий заказ снова зависит от рекламы и алгоритмов. В итоге за его внимание приходится конкурировать заново — и снова тратить деньги на продвижение.



Что получает бизнес со своей базой клиентов:

Прямую связь с покупателями. Можно рассказывать о новом продукте, напоминать о себе и делать персональные предложения. Для этого, например, можно использовать UDS: на платформе можно собирать клиентскую базу, сегментировать аудиторию и отслеживать ее активность. Инструменты для повторных продаж. Уведомления, рассылки и персональные предложения помогают продолжать общение с клиентом после первой покупки. Например, постоянному покупателю можно предложить бонусы, а тому, кто давно не возвращался, рассказать об акции. Программу лояльности. Бонусы, сертификаты и другие механики дают покупателю дополнительный повод вернуться. При этом для разных групп клиентов можно использовать разные предложения.



Маркетплейс может приводить новых покупателей, а своя база покупателей помогает не терять с ними связь после первой покупки.



Риск №3. Блокировка кабинета или карточки товара

Иногда селлер теряет доступ к самому каналу продаж: площадка блокирует карточку, ограничивает функции в личном кабинете или приостанавливает работу всего кабинета.

Причины могут быть разными: нарушения требований к товару, документам или маркировке, ошибки в оформлении карточки, подозрительная активность. Иногда достаточно пропустить изменение правил или вовремя не обновить документы.



Что происходит, когда блокируют кабинет:

Останавливаются заказы. Если заблокирована карточка популярной позиции или весь кабинет, покупатели не могут оформить заказ. Пока доступ не восстановят, бизнес теряет выручку.

Карточка теряет позиции. Чем дольше товар не участвует в продажах, тем сложнее вернуть прежнюю видимость в поиске и рекомендациях. После разблокировки может понадобиться дополнительное продвижение.

Потерянное время. Бизнесу нужно разобраться в причине блокировки, обратиться в поддержку, исправить ошибки или предоставить документы и дождаться решения площадки.



Как подготовиться к возможной блокировке:

Следить за требованиями площадки. Они могут касаться поставок, документов, маркировки, фотографий, описания и оформления карточек. После изменения правил стоит проверить, соответствует ли им ассортимент. Контролировать сроки действия документов. Сертификаты, декларации и другие разрешительные документы могут требовать обновления. Удобнее заранее вести список и отслеживать даты. Не использовать запрещенные способы продвижения. Накрутка отзывов, искусственное увеличение заказов и другие попытки повлиять на показатели могут привести к санкциям со стороны площадки. Не игнорировать уведомления. Запрос документов или предупреждение о нарушении лучше проверить сразу. Иногда проблему можно устранить до того, как она приведет к блокировке.

Полностью исключить риск блокировки нельзя. Но порядок в документах и регулярная проверка требований снижают вероятность того, что продажи остановятся неожиданно.

Риск №4. Изменение правил и рост расходов маркетплейса

К финансовым рискам на маркетплейсах относятся не только рост комиссий, но и задержки выплат, падение маржинальности и кассовые разрывы. Маркетплейс может повысить комиссию, изменить стоимость логистики или ввести новые платные услуги. Селлер закупает продукцию и планирует прибыль, исходя из текущих условий. Но пока груз находится в пути или уже лежит на складе, расходы могут измениться. Даже небольшое изменение комиссии или логистики может повлиять на экономику.

Например, в 2024 году ФАС обратила внимание на то, что Wildberries постоянно меняет тарифы на логистику и хранение. А в 2025 году ведомство снова потребовало пересмотреть ряд нововведений маркетплейсов после жалоб предпринимателей.

Яндекс Маркет регулярно обновляет тарифы и условия работы с продавцами. В 2026 году площадка изменила график выплат для части магазинов, а также пересмотрела стоимость отдельных услуг и ввела новые тарифы для некоторых категорий.

Из-за таких изменений селлеру приходится пересчитывать экономику и учитывать новые условия при планировании закупок.

Что меняется вместе с расходами:

Снижается маржинальность. Выручка остается прежней, но прибыль уменьшится. Комиссия, логистика, хранение, реклама и другие расходы постепенно съедают маржу, особенно если цену товара не менять.

Приходится пересматривать цену. Чтобы сохранить прибыль, продавцу нужно повышать стоимость вещи. Но это снижает спрос и делает предложение менее конкурентоспособным.

Товар может начать приносить убыток. Если вовремя не пересчитать экономику, продажи продолжатся уже на новых условиях, а прибыль с каждой единицы может стать минимальной или вовсе уйти в минус.

Особенно это чувствительно для продукции с небольшой маржой. Иногда одного изменения тарифа достаточно, чтобы привычная экономика перестала работать.



Как держать экономику под контролем:

Регулярно пересчитывать прибыль. Не стоит рассчитывать экономику один раз. Комиссии, логистика, хранение и расходы на продвижение меняются, поэтому важно периодически проверять, сколько бизнес зарабатывает на каждой позиции. Закладывать запас по марже. Если позиция остается прибыльной только при текущих тарифах, любое изменение может сделать ее убыточным. Лучше заранее понимать, насколько могут вырасти расходы и в какой момент придется менять цену или стратегию продаж. Проверять актуальные условия перед закупкой. Особенно если продукт долго производится или доставляется. Перед заказом новой партии стоит еще раз посмотреть тарифы и пересчитать плановую прибыль. Иначе можно получить большой запас товара, который придется продавать уже по другой цене.

Маркетплейсы будут менять комиссии и правила — это часть работы с площадкой. Поэтому важно регулярно следить за расходами и понимать, как каждое изменение влияет на прибыль.

Риск №5. Возвраты, невыкупы и подмена





Заказ на маркетплейсе еще не означает продажу. Покупатель может отказаться от вещи, вернуть ее после получения или отправить обратно совсем другую.

Полностью избежать возвратов невозможно: изделие может не подойти по размеру, цвету или просто не оправдать ожиданий. Но чем их больше, тем сильнее они влияют на экономику бизнеса.

Отдельный риск — подмена. Вместо оригинала продавцу может вернуться другая вещь, использованный экземпляр или изделие с повреждениями.



Во что обходятся возвраты:

Дополнительная логистика. Товар уже проделал путь до покупателя и должен вернуться. В зависимости от условий площадки это увеличивает расходы продавца.

Потеря товарного вида. После возврата вещь может оказаться поврежденной, использованной или непригодной для повторной продажи.

Часть вещей временно выпадает из продажи. Пока заказ находится у покупателя или возвращается, его нельзя продать другому человеку. Если таких заказов много, часть запасов постоянно находится в пути.

Высокое количество заказов еще не означает высокую прибыль, если значительная часть товаров постоянно возвращается.



Как сократить количество возвратов и защититься от подмены:

Сделать карточку товара максимально понятной. Фотографии, описание, характеристики и размеры должны соответствовать тому, что получит покупатель. Для одежды важна подробная размерная сетка, для техники — комплектация и характеристики. Чем меньше расхождение между ожиданиями и реальностью, тем ниже вероятность возврата. Разобраться, почему заказы возвращают. Если одну позицию регулярно отправляют обратно, стоит посмотреть отзывы, вопросы покупателей, причины возвратов и собственную статистику. Иногда достаточно изменить описание или фотографии, а иногда проблема оказывается в самом продукте. Проверять качество перед поставкой. Это снижает вероятность того, что покупатель получит товар с браком и вернет его. Фиксировать товар перед отправкой. Для дорогих изделий стоит сохранять серийные номера, маркировку, комплектацию и состояние товара. Если возникнет спор о подмене, будет проще подтвердить, что именно было передано маркетплейсу. Учитывать возвраты в экономике. При расчете прибыли важно смотреть не только на количество заказов, но и на реальную долю выкупа, расходы на обратную логистику и потери от поврежденного товара.

Возвраты полностью исключить нельзя. Но часть из них можно сократить за счет точной информации о товаре и контроля качества, а риск подмены — снизить, если заранее фиксировать состояние и особенности каждой дорогой позиции.

Риск №6. Демпинг, акции и снижение маржинальности

На маркетплейсе покупатель может за несколько минут сравнить десятки похожих товаров. Поэтому продавцы часто начинают конкурировать ценой: снижают стоимость вслед за другими, участвуют в акциях или дают дополнительные скидки, чтобы не потерять заказы.

Проблема в том, что рост продаж не всегда означает рост прибыли. Если постоянно снижать цену без расчетов, можно увеличить оборот, но почти ничего не заработать.

В 2025 году ФАС предложила Wildberries пересмотреть инструмент «Привлекательная цена», потому что селлерам приходилось продавать товар по цене, установленной маркетплейсом.



К чему приводит постоянное снижение цены:

Продажи почти без прибыли. Изделие может хорошо продаваться, но после комиссии, логистики, рекламы, налогов и других расходов с каждой продажи остается минимальная сумма.

Убыточные акции. Распродажа может увеличить количество заказов, но дополнительный объем не всегда компенсирует потерю маржи.

Ценовая гонка. Один продавец снижает цену, остальные делают то же самое. В результате участники рынка постепенно зарабатывают все меньше, особенно если товары почти не отличаются друг от друга.

Привычка покупать только со скидкой. Если товар постоянно участвует в акциях, покупатели начинают воспринимать сниженную цену как обычную. Вернуть прежнюю стоимость становится сложнее.

Высокий оборот может создавать нагрузку: заказов много, а денег на новые закупки и развитие бизнеса почти не остается.



Как не потерять прибыль в погоне за продажами:

Определить минимальную цену. Перед акцией или скидкой стоит заранее понимать, ниже какой отметки опускаться нельзя. Эта цена должна учитывать все расходы, а не только себестоимость товара. Считать каждую акцию отдельно. Большая скидка может увеличить количество заказов, но не прибыль. Перед участием полезно сравнить несколько сценариев и понять, какой объем продаж действительно сделает акцию выгодной. Не повторять цены конкурентов без анализа. У другого продавца могут быть другая закупочная стоимость, условия работы и запас по марже. Чужая стратегия не всегда подходит вашему бизнесу. Искать другие способы выделиться. Цена — не единственный аргумент для покупателя. На выбор также влияют карточка товара, фотографии, комплектация, отзывы и сам бренд. Чем меньше продукт отличается от конкурентов, тем выше риск оказаться в постоянной ценовой гонке.

Иногда снижение цены действительно оправдано. Например, чтобы распродать остатки или привлечь внимание к новому ассортименту. Риск появляется, когда решение принимается на глаз, а количество заказов становится важнее того, сколько бизнес зарабатывает на самом деле.

Риск №7. Задержка выплат и кассовый разрыв

Продажи на маркетплейсе не означают, что деньги сразу появляются на счете. Заказы идут, оборот растет, но получить выручку в тот же момент не всегда получается.

При этом расходы ждать не будут: нужно закупать новые партии, рассчитываться с поставщиками и сотрудниками, оплачивать рекламу, доставку и другие счета. Если поступления задерживаются, а платить нужно уже сейчас, возникает кассовый разрыв.

Особенно часто с такой ситуацией сталкиваются компании, которые быстро растут. Заказов становится больше, запасы заканчиваются — приходится закупать следующую партию. Но деньги за предыдущие заказы еще не пришли. В итоге оборот увеличивается, а свободных средств на новую закупку может не хватить.

Что происходит, когда денег не хватает:

Заканчиваются средства на новую закупку. Заказы идут, спрос есть, но денег на следующую поставку пока нет. В результате можно остаться без товара даже при стабильных продажах.

Возникают задержки с платежами. Если расчет с поставщиками зависит от выплат маркетплейса, задержка может нарушить график платежей и повлиять на следующие закупки.

Приходится срочно искать деньги. Бизнесу нужно брать заем, договариваться об отсрочке или сокращать расходы. Такие решения часто принимаются в спешке и не всегда оказываются выгодными.

Рост замедляется. Спрос есть, но свободных денег не хватает, чтобы покупать больше продукции и увеличивать объем продаж.

Главная проблема в том, что высокая выручка не равна количеству денег, которыми бизнес может распоряжаться прямо сейчас.



Как не допустить кассового разрыва:

Планировать движение денег. Даже простой платежный календарь помогает увидеть, когда ожидаются выплаты и какие расходы предстоят в ближайшее время. Учитывать реальные сроки поступления денег. При планировании закупок важно смотреть не только на продажи и остатки, но и на дату, когда деньги от предыдущих заказов действительно поступят на счет. Не вкладывать все свободные средства в новую закупку. Часть денег стоит оставлять на текущие расходы и непредвиденные ситуации. Создать финансовый резерв. Для начала достаточно определить сумму, которая позволит пережить задержку выплат и выполнить основные обязательства.

Риск №8. Зависимость от алгоритмов, рекламы и внутренней выдачи

На маркетплейсе недостаточно просто добавить позицию. Сначала ее должны заметить в поиске, рекомендациях или рекламном блоке. На это влияет сразу несколько факторов: цена, наличие, скорость доставки, отзывы, рейтинг, история заказов и другие показатели. При этом правила ранжирования устанавливает сам сервис. Алгоритмы меняются, конкуренты увеличивают рекламные бюджеты — и карточка, которая еще вчера стабильно приносила заказы, сегодня может потерять часть показов.

Особенно заметна эта зависимость, когда основной поток заказов приходит из внутренней выдачи. Меньше показов — меньше переходов и заказов. Для бренда это означает зависимость не только от спроса, но и от решений самого маркетплейса: изменение алгоритмов может быстро отразиться на посещаемости страницы и выручке.

Что происходит, когда карточку перестают видеть:

Снижаются продажи. Если карточка теряет позиции в поиске или перестает попадать в рекомендации, товар видит меньше покупателей. Вместе с трафиком сокращается и количество заказов.

Растут расходы на продвижение. Чтобы вернуть прежний объем продаж, селлер начинает активнее использовать рекламу. Но увеличение бюджета не всегда приводит к такому же росту прибыли.

Становится сложнее планировать закупки. Если продажи резко меняются из-за падения трафика, сложнее понять, сколько товара понадобится в ближайшие месяцы. Можно закупить слишком много или, наоборот, не подготовиться к восстановлению спроса.

Как снизить зависимость от алгоритмов:

Работать над карточкой. Фотографии, описание, характеристики и отзывы влияют не только на решение покупателя, но и на эффективность продвижения. Чем понятнее карточка, тем выше шанс превратить просмотр в заказ. Следить за изменением ключевых показателей. Важно регулярно смотреть, как меняются показы, переходы, заказы и расходы на рекламу. Если трафик начинает снижаться, проблему лучше заметить до того, как она серьезно повлияет на продажи. Считать эффективность рекламы. Если для сохранения прежнего объема заказов приходится постоянно увеличивать рекламный бюджет, стоит проверить, остается ли товар прибыльным после этих расходов.

Как оценить риски своего бизнеса на маркетплейсах

Риски есть у любого бизнеса. Их последствия зависят от того, насколько компания готова к сбоям и непредвиденным расходам. Чтобы проверить слабые места, отметьте пункты, которые подходят вашей компании:

Есть запасной план на случай потери или повреждения части поставки.

Есть собственная клиентская база и возможность общаться с покупателями вне маркетплейса.

Работа не остановится полностью, если личный кабинет или карточку временно заблокируют.

Экономика регулярно пересчитывается с учетом текущих комиссий, доставки и других расходов.

При расчете прибыли учитываются возвраты и повреждения.

Для каждой позиции установлена минимальная цена, ниже которой продажа становится невыгодной.

Есть запас денег на случай задержки выплат или кассового разрыва.

Результат не зависит только от позиции карточки, внутренней рекламы и алгоритмов маркетплейса.

Чем больше галочек, тем лучше компания подготовлена к возможным проблемам. Пункты без отметки показывают, где бизнесу не хватает защиты и что стоит проверить в первую очередь.



Как снизить риски: советы для селлеров

Полностью избежать рисков при работе с маркетплейсами не получится. Но можно не зависеть только от одного источника заказов, например развивать свой интернет-магазин и возвращать клиентов за следующими покупками.

Создайте свой канал продаж. С UDS можно запустить интернет-магазин и принимать заказы напрямую. При этом отказываться от маркетплейсов не обязательно: они могут приводить новых клиентов, а собственный магазин — возвращать тех, кто уже покупал., так же можно продавать через веб-магазин, ВКонтакте, Telegram, MAX и мобильное приложение.

Собирайте клиентскую базу. UDS хранит информацию о клиентах, помогает разделить их на группы и провести RFM-анализ. Так проще понять, кто покупает регулярно, кто давно ничего не заказывал и кому стоит предложить что-то новое.

Возвращайте тех, кто уже покупал. Для этого подойдут программа лояльности, бонусы, сертификаты, акции и push-уведомления. Не придется каждый раз тратить рекламный бюджет на поиск новых клиентов — часть заказов можно получать от тех, кто уже знаком с брендом.

Учитывайте интересы разных групп. Постоянному клиенту можно предложить бонус или специальные условия, а тому, кто давно ничего не покупал, — напомнить о себе. Так не придется отправлять одно и то же предложение всем подряд.

Сохраняйте удобную логистику. UDS интегрирован с Ozon Доставкой: предприниматель принимает заказы через свой интернет-магазин, а клиент получает их в привычном пункте выдачи. При этом не нужно с нуля строить собственную систему доставки. Кроме того, для других маркетплейсов доступны свои решения в связке с UDS: доставка через WB Track, Яндекс, СДЭК или 5post.



В итоге маркетплейс остается источником новых клиентов, но перестает быть единственным способом получения заказов. У продавца появляется собственный магазин, база клиентов и возможность возвращать людей после первой покупки.