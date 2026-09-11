Пополнение рекламного кабинета Яндекс.Директ: все способы оплаты для физлиц и юрлиц

14:17 11.09.2026

Полное руководство по пополнению баланса Яндекс.Директа. Разбираем оплату картой, через СБП, по счёту и наличными. Инструкция для физлиц, ИП и юрлиц с учётом НДС, автоплатежа и ответами на частые вопросы.

Рекламный кабинет Яндекс.Директ не будет работать при нулевом балансе: кампании останавливаются, а алгоритмы теряют накопленную статистику. При этом система оплаты здесь гибкая, но имеет нюансы для разных типов плательщиков. Физлицо, ИП и юридическое лицо видят разные наборы способов оплаты, а вопрос учёта НДС напрямую влияет на то, какая сумма реально окажется на балансе. Разберём все актуальные варианты пополнения и подводные камни.

Общий счёт: единый баланс для всех кампаний

В Директе нет отдельного баланса для каждой кампании. Все средства хранятся на общем счёте аккаунта и распределяются между активными кампаниями автоматически. Остаток отображается в левом верхнем углу интерфейса, там же находится кнопка «Пополнить».

Минимальная сумма пополнения — 300 рублей для быстрых способов оплаты. Рекомендуется держать на счёте запас, покрывающий примерно 20 целевых конверсий в неделю на одну кампанию — это защищает от простоев, если одна из кампаний внезапно начнёт расходовать бюджет быстрее запланированного.

Способы оплаты для физических лиц и самозанятых

Физлицам из России доступны самые быстрые варианты пополнения.

Банковская карта — принимаются карты «Мир», Visa и MasterCard. Минимальная сумма — 300 рублей, максимальная — 299 999 рублей. Средства зачисляются практически мгновенно, но иногда задержка может достигать часа. При оплате картой, выпущенной зарубежным банком, могут возникать сложности — в этом случае стоит воспользоваться другим способом.

Система быстрых платежей (СБП) — удобный вариант, если не хочется вводить реквизиты карты вручную. После выбора способа система сформирует QR-код, который нужно отсканировать в приложении банка. Лимиты те же: от 300 до 299 999 рублей. Зачисление обычно мгновенное.

Наличные через код платежа — для тех, кто предпочитает оплату в терминалах, салонах связи или банкоматах Сбера. Процесс начинается в кабинете: вы указываете паспортные данные и телефон, получаете СМС с кодом, затем вносите деньги в точке пополнения. Максимальная сумма — 15 000 рублей, зачисление в течение часа.

ЮMoney — оплата с кошелька в одноимённом сервисе. Доступна через раздел «Другие способы оплаты».

Особенности для юридических лиц и ИП

Юрлица и ИП могут оплачивать рекламу двумя основными способами: корпоративной картой или по счёту.

Корпоративная карта — принимаются Visa, EuroCard/MasterCard и «Мир», оформленные на организацию. Максимальная сумма платежа — 299 999 рублей, зачисление в течение 15–60 минут.

Оплата по счёту — оптимальный вариант для крупных бюджетов и тех, кому важны закрывающие документы. Выставление счёта происходит прямо в кабинете: в разделе «Другие способы оплаты» выбираете «По счёту», заполняете данные плательщика, сохраняете сформированный счёт и оплачиваете его через банк или «Клиент-Банк». Ограничений по сумме нет, но зачисление занимает до трёх рабочих дней — это важно учитывать, если кампании нужно запустить срочно.

Важный нюанс для бухгалтерии: при оплате от юрлица в актах и счетах-фактурах выделяется НДС, который можно принять к вычету. Физлицам закрывающие документы не предоставляются — доказательством оплаты служит кассовый чек.

Как учитывать НДС при пополнении

Большинство денежных показателей в интерфейсе Директа — статистика, ставки, остаток на счёте — отображаются без учёта НДС. Это означает, что при пополнении на определённую сумму на балансе окажется меньше, если вы работаете с НДС.

Формула для расчёта реальной суммы пополнения: (стоимость конверсии + НДС) × 20. Например, при целевой цене конверсии 1000 рублей без НДС и ставке 20% рекомендуемая сумма пополнения составит 24 000 рублей, из которых на баланс зачислится 20 000.

Автоплатёж: как забыть о ручном пополнении

Автоплатёж — инструмент, который автоматически пополняет общий счёт при снижении баланса до заданного порога. Подключить его могут прямые рекламодатели из России, работающие в рублях.

В настройках указываются две суммы: неснижаемый остаток и сумма автопополнения. Например, при достижении порога 1000 рублей баланс автоматически пополняется на 5000 рублей. Плательщиком может быть как физлицо, так и юрлицо — для автоплатежа можно привязать корпоративную карту. Платёж проходит в реальном времени, зачисление занимает от 15 минут до часа.

Отсрочка платежа и овердрафт

Если вы регулярно тратите на рекламу не менее 2000 рублей с НДС за последние 30 дней, можно подключить отсрочку платежа. Кампании продолжат работать, накапливая задолженность, а оплата производится по итогам периода. Это позволяет не отвлекать оборотные средства и избегать простоев при временных кассовых разрывах.

Промокоды на первое пополнение

Новые рекламодатели могут получить бонус при первом пополнении счёта. Яндекс периодически запускает программы поддержки предпринимателей, в рамках которых бюджет кампании увеличивается в два раза при вводе промокода. Бонус зависит от суммы пополнения и может составлять от 15 000 до 30 000 рублей. Промокод вводится в специальное поле на странице первого пополнения — его можно применить при оплате картой или через СБП.

Заключение

Пополнение Яндекс.Директа — процедура, которую стоит выстроить системно, особенно если вы ведёте несколько кампаний или работаете от имени юридического лица. Для физлиц оптимальны карта или СБП: быстро, без лишних действий. Бизнесу стоит настроить оплату по счёту с учётом НДС и подключить автоплатёж, чтобы кампании не останавливались из-за банального пропуска срока пополнения. А если вы только начинаете, не забудьте проверить актуальные промокоды — бонусный бюджет может существенно ускорить тестирование гипотез.

Вопросы и ответы

Можно ли пополнить Директ с карты, оформленной на другого человека?

Да, технически платёж пройдёт. Но если вы работаете как юридическое лицо и хотите получить закрывающие документы с НДС, плательщик должен совпадать с владельцем аккаунта. Для физлиц это ограничение не критично — главное, чтобы карта поддерживала онлайн-платежи и на ней был достаточный лимит.

Что делать, если деньги списались, а баланс не пополнился?

Не повторяйте платёж сразу — это может привести к двойному списанию. Подождите около часа: в большинстве случаев зачисление происходит с небольшой задержкой. Если баланс не обновился, обратитесь в поддержку Яндекс.Директа, приложив скриншот транзакции из банковского приложения и номер платежа.

Какой способ пополнения самый выгодный для крупных бюджетов?

Для сумм от 100 000 рублей оптимален безналичный расчёт по счёту: нет ограничений по максимальной сумме, ниже комиссия и есть полный пакет документов для бухгалтерии. Единственный минус — зачисление занимает до трёх рабочих дней, поэтому пополнять счёт стоит заранее, с запасом на несколько недель расхода.