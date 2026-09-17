Фунт стерлингов: монеты, банкноты и интересные факты

10:38 17.09.2026

Обычная монета в кармане или банкнота в кошельке может оказаться маленькой иллюстрацией британской истории.

Фунт стерлингов — одна из самых известных и старейших валют мира. Для жителей Великобритании это привычная часть повседневной жизни: фунтами оплачивают покупки, проезд, счета и чашку кофе. А вот для туристов и коллекционеров британские деньги нередко становятся настоящим предметом интереса. Необычный дизайн монет, портреты на банкнотах и многовековая история делают фунт гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Откуда появился фунт стерлингов

История фунта насчитывает много веков. Само название связано с древней системой измерения веса серебра: фунт когда-то соответствовал определённому количеству драгоценного металла. Со временем денежная единица изменилась, но название сохранилось.

Современный британский фунт обозначается символом £, а его международный код — GBP. Один фунт состоит из 100 пенсов. Казалось бы, простая система, но за привычными монетами и купюрами скрывается немало любопытных деталей.

Какие монеты используются в Великобритании

В обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 пенсов, а также 1 и 2 фунта. Они заметно отличаются друг от друга не только размером, но и внешним видом.

Особенно узнаваема монета в один фунт. Ее дизайн периодически меняется, поэтому на ней можно встретить изображения, посвящённые британским символам, растениям, городам или важным событиям. Двухфунтовые монеты также выпускаются в памятных сериях, и некоторые экземпляры вызывают большой интерес у коллекционеров.

Интересно, что даже небольшая монета может рассказать о стране больше, чем кажется. Рассматривая британские деньги, можно увидеть изображения королевских символов, национальных растений и исторических сюжетов.

Банкноты: от пяти до пятидесяти фунтов

Современные банкноты Великобритании выполнены из полимерного материала. Такие купюры отличаются высокой износостойкостью и рассчитаны на более длительное использование по сравнению с традиционными бумажными банкнотами.

В английской серии встречаются номиналы 5, 10, 20 и 50 фунтов. На лицевой стороне размещён портрет монарха, а оформление оборотной стороны связано с известными британскими деятелями. Например, на банкнотах можно увидеть изображения писателей, художников, учёных и других исторических фигур.

Полимерные купюры легко отличить по необычной фактуре и прозрачным элементам защиты. Это не просто декоративная деталь: подобные элементы помогают проверить подлинность банкноты.

Почему британские деньги интересны туристам

Путешественник обычно впервые сталкивается с фунтом в аэропорту, магазине или кафе. И здесь может возникнуть небольшой сюрприз: британские монеты отличаются друг от друга формой, размером и цветом, поэтому к ним приходится немного привыкнуть.

Перед поездкой полезно заранее разобраться в номиналах и особенностях местных денег. Если требуется обмен фунта на другую валюту, стоит сравнить курс и условия нескольких вариантов, поскольку итоговая сумма может заметно различаться.

Несколько интересных фактов о фунте

У британской валюты есть немало необычных особенностей. Например, символ £ происходит от латинской буквы L, связанной со словом «libra» — фунт.

Кроме того, дизайн денег регулярно становится способом отметить важные события и исторические личности. Поэтому некоторые монеты выпускаются ограниченными тиражами и становятся объектами коллекционирования.

А ещё фунт стерлингов считается одной из немногих валют, которая сохранила название, знакомое людям на протяжении многих столетий. Менялись монеты, банкноты, правители и технологии защиты денег, но сам фунт продолжает оставаться важной частью британской финансовой системы.

Валюта с характером

Фунт стерлингов — это не просто средство оплаты. В его дизайне переплетаются история, культура и современные технологии. Обычная монета в кармане или банкнота в кошельке может оказаться маленькой иллюстрацией британской истории. Именно поэтому знакомство с фунтом интересно не только тем, кто следит за валютными курсами, но и каждому, кто хочет лучше узнать Великобританию.