ЯсноРестораны: запуск ресторана по франшизе

11:35 17.10.2026

ЯсноРестораны развивает франчайзинговое направление на базе собственного опыта: компания работает в ресторанной индустрии 26 лет, а сеть насчитывает 50 ресторанов по России.

Ресторанный бизнес часто кажется понятным только со стороны: выбрать помещение, собрать команду, придумать меню и открыть двери для гостей. На практике между идеей и стабильной работой десятки процессов — от проектирования кухни и закупок до обучения сотрудников, маркетинга и ежедневного контроля качества.

Готовая модель

Именно поэтому для предпринимателя франшиза ресторана становится способом начать не с чистого листа. Например, ЯсноРестораны развивает франчайзинговое направление на базе собственного опыта: компания работает в ресторанной индустрии 26 лет, а сеть насчитывает 50 ресторанов по России. В портфеле есть проекты «Хочу Пури», «Горячий Цех», а также новая концепция «Батумико».

Что получает партнёр

Покупка франшизы — это не передача вывески и меню. Самая ценная часть такой модели скрыта в уже выстроенных процессах. ЯсноРестораны сопровождает партнёра от подбора помещения и заключения договора до ремонта, оснащения, набора и обучения команды. Перед открытием проходят первоначальные закупки, подготовка сотрудников и запуск ресторана с участием опытной команды.

После старта работа не заканчивается. Партнёры получают доступ к обучающей системе, консультациям по ведению бизнеса и инструментам, которые помогают сохранять единый уровень сервиса в разных городах. Для сети это принципиально: гость ожидает знакомое качество независимо от адреса ресторана.

Не только кухня, но и экономика

Успешная концепция должна нравиться гостям, но для владельца этого мало. Важно понимать себестоимость, загрузку зала, фонд оплаты труда, маркетинговые расходы и другие показатели. Поэтому франчайзинговая модель интересна тем, что основные решения уже проверены на действующих ресторанах и переведены в понятные правила работы.

При этом франшиза не превращает ресторан в полностью пассивную инвестицию. Собственнику всё равно нужно понимать финансовую модель, работать с директором и следить за ключевыми показателями. Разница в том, что ему не приходится самостоятельно изобретать систему управления и проверять каждую гипотезу и терять деньги.

Когда такой формат имеет смысл

Франчайзинг подходит тем, кто хочет войти в ресторанный бизнес с понятной концепцией и опорой на действующую сеть. Особенно ценна поддержка на старте, когда цена ошибок выше всего: неверно выбранное помещение, слабая команда или затянувшийся запуск могут заметно изменить экономику проекта.

Подход ЯсноРестораны строится именно вокруг масштабирования уже работающих ресторанных решений. Для будущего партнёра это возможность оценивать не красивую идею на бумаге, а модель, которую можно увидеть в действующих заведениях и только после этого принимать решение об инвестициях.