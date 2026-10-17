«За каждую баню нужно отвечать лично»: Алексей Рослов о честной стройке

11:45 17.10.2026

После строительства нужно обеспечить вентиляцию. Если это баня, протопить печь при приоткрытых дверях и окнах, затем хорошо просушивать помещение после банных процедур.

Алексей Рослов пришёл в деревянное строительство не из кабинета руководителя. Начинал плотником, собирал бытовки и небольшие бани, ездил на объекты подмастерьем. Потом был первый садовый дом — всего 4 на 5 метров, но именно он, по словам Алексея, стал точкой, после которой работа превратилась в дело жизни.

Сегодня Алексей руководит компанией «Русские Плотники», лично отвечает на заявки, участвует в расчётах и комплектовании заказов. В статье Алексей расскажет о первой стройке, выборе мастеров, честной смете, естественных особенностях древесины и ситуациях, когда директору выгоднее отговорить клиента от дорогой покупки.

«Лучше заранее проговорить сложные места, чем пообещать невозможное и потом оправдываться». Алексей Рослов

«Когда закончили первый дом, меня переполняла гордость»

— Алексей, почему вы вообще стали плотником?

— Выбора мучительного, честно говоря, не было. До армии я работал плотником на лесокомбинате, поэтому после службы вернулся к знакомому делу. Был 1998 год. Большие предприятия переживали не самые лучшие времена, зато появилось много небольших частных производств, связанных с лесом и строительством.

Устроился к местному предпринимателю. Делали в основном перевозные садовые домики — бытовки — и небольшие бани. Спрос тогда был огромный. Людям раздавали участки, на участке требовалось строение, а недорогая бытовка хорошо решала эту задачу. Работали много, бывало и в две смены. Вот там и набивалась рука.

— Первый построенный дом помните?

— Конечно! Начальник увидел, что я стараюсь и за качество переживаю, и отправил меня подмастерьем в Подмосковье. Строили уже не бытовку, а настоящий садовый дом. Когда закончили, я стоял и смотрел: неужели это я своими руками построил такой большой и красивый дом?

Хотя сейчас смешно говорить «большой». Размер был всего 4 на 5 метров, небольшая мансарда, двускатная крыша. Но заказчики были счастливы. И я тогда впервые по-настоящему почувствовал, что наша работа приносит людям радость. Наверное, именно в тот момент и влюбился в строительство.

Потом были другие дома, бани — бани из бруса я всегда особенно любил. Объектов становилось всё больше, менялись наставники и напарники, появлялся опыт.

— А когда появилась мысль работать самостоятельно?

— В 2007 году мы с другом решили уйти, как у нас говорят, на вольные хлеба. Сначала всё делали сами. Давали объявления в газеты, расклеивали листовки по садовым товариществам. Интернета в нашей работе тогда почти не было.

Первые заказчики стали рекомендовать нас друзьям. Для строителя такая рекомендация дорогого стоит: человек уже видел результат, пожил в доме или попарился в бане и только после этого дал твой телефон. Работа пошла. Вдвоём справляться уже не получалось, пришлось собирать команду.

«Хорошая бригада не появляется по одному объявлению»

— Как вы набирали первых плотников?

— Я не мог взять человека и сразу отправить его к заказчику: вот адрес, вот материал, строй. С каждым новым плотником несколько раз сам выезжал на объект в качестве наставника. Смотрел, как человек держит инструмент, как относится к материалу, умеет ли замечать собственные ошибки.

Тут ведь одной скорости мало. Можно быстро испортить хороший комплект — большое мастерство для этого не требуется. Хороший плотник работает аккуратно, не прячет ошибку под отделкой и нормально разговаривает с заказчиком. Только когда я убеждался, что всё делается правильно, отпускал человека на самостоятельную стройку. А сам ехал обучать следующего.

Так постепенно и появился костяк команды. Многие ребята работают не первый год. Я их знаю не по резюме, а по реальным объектам.

Для меня главное — отношение. Инструмент купить можно, технологию изучить тоже можно. Но если человек равнодушен к результату, обязательно начнёт упрощать там, где заказчик не увидит. Сделает скрытый узел кое-как, бросит материал под дождём, промолчит о проблеме.

Мне нужен мастер, которому самому неприятно оставить плохо сделанную работу. Который понимает: после нас в этом доме будет жить семья, а баней будут пользоваться дети, родители, друзья. Мы уехали, а построенное осталось. Вот с этой мыслью и нужно работать.

Контроль продолжается и сейчас, но это не означает, что директор каждый день стоит возле плотника с рулеткой. Это и подбор людей, и комплектация, и материал, и договорённости с заказчиком. Я лично отвечаю на все письма, звонки, считаю нестандартные комплектации, обсуждаю изменения.

Если в расчёте появилась другая печь, увеличенное сечение бруса или сложная кровля, мне нужно понимать, зачем это заказчику и как это повлияет на весь объект. Дом или баня не состоят из независимых галочек в смете. Изменили одно — иногда приходится пересматривать ещё несколько узлов.

Зачем строительной компании собственный склад

— В истории компании вы отдельно говорите о собственной базе и складе. Почему это принципиально?

— Потому что качество начинается не в тот день, когда грузовик приехал на участок. Материал нужно заказать, принять, проверить, правильно сложить и укомплектовать. Если каждый раз покупать всё в последний момент у случайного продавца, стабильности не будет.

На базе у нас хранятся материалы и комплектующие для домов и бань — от пиломатериала до окон, дверей, печей и расходников. Оптовые поставки помогают с ценой, но для меня не менее важен контроль. Мы заранее собираем комплект под конкретный проект и отправляем его своим транспортом.

Строительная бригада не должна посреди работы обнаружить, что не хватает двери, рулона изоляции или нужного крепежа. Любая такая мелочь превращается в простой. А простой — это сорванный график и недовольный заказчик.

«Я не вижу смысла продавать человеку печь, которая ему не подходит»

— Вы когда-нибудь отговаривали заказчика от более дорогой комплектации?

— Да, и ничего необычного в этом не вижу. Был случай: заказчик хотел поставить в баню Harvia Legend 300 DUO Telescope с доплатой. Парилка у него получалась около 16 кубических метров. На мой взгляд, такая печь для этого объёма была слишком мощной.

Я предложил Harvia Legend 240 DUO без изменения текущей стоимости строительства. Она лучше подходила по мощности. Можно было взять с человека дополнительные деньги и поставить то, что он просит. Только зачем? Потом ему этой печью пользоваться, а не мне.

Мощнее не всегда значит лучше. Печь подбирают под объём парной, её утепление, режим использования и требования производителя. Если оборудование избыточно, высокая цена не сделает парение удобнее.

Моя задача — объяснить. Решение в конечном итоге принимает заказчик, но он должен знать последствия. Я стараюсь не говорить просто: «Не надо». Объясняю, почему считаю вариант избыточным, что предлагаю взамен и изменится ли цена.

То же самое с брусом, кровлей, утеплением, окнами. Иногда улучшение действительно нужно. Иногда человек доплачивает за внешний вид. А иногда тратит деньги и не получает заметной пользы. Эти случаи лучше разделять до подписания договора.

Почему расчёт получается таким подробным

— В ответ на заявку вы можете расписать десятки позиций: что добавляется, что убирается, почему меняется цена. Нельзя назвать одну итоговую сумму?

— Назвать можно. Только что человек поймёт из одной суммы? Допустим, за основу берём типовой проект в базовой комплектации. Заказчик просит брус другого сечения, сборку на деревянные нагели, углы в чашу, увеличить высоту, заменить кровлю, добавить водосток, другие окна, дверь и печь. Итоговая цена, конечно, изменится.

Я расписываю каждую позицию отдельно. Где доплата — указываю доплату. Что убрали из базы — показываю минус. Что можем сделать бонусом — так и пишу: бонус. Если материал дороже, обрешётки требуется больше или работа становится сложнее, объясняю причину.

Так заказчик может пройтись по расчёту и решить: это мне действительно нужно, а от этого пока откажусь. И мне спокойнее. Электронная переписка сохраняет логику переговоров, поэтому потом не приходится вспоминать, кто что обещал по телефону.

Отдельно указываю бытовку и даже воду. Бригаде нужно где-то жить, нужна питьевая и техническая вода. Если это предоставляет заказчик, одно дело. Если организуем мы, это должно быть отражено в расчёте. Мелких расходов в строительстве не бывает. Бывают расходы, о которых вовремя не договорились.

Мне ближе подход, когда до начала работ человек видит полную картину. Без фокуса: сначала привлекательная цена, а потом выясняется, что половина необходимого считается отдельно.

Договор — не формальность перед стройкой

— Что должен зафиксировать хороший договор?

— Кто строит, что именно строит, из каких материалов, в какой комплектации, по какой цене и в какие сроки. Нужны приложения с проектом и техническим заданием. Нужно понимать порядок оплаты, приёмки и гарантийные обязательства.

Я отправляю договор заказчику заранее и прошу спокойно ознакомиться. Если всё правильно и я ничего не упустил, заказчик вносит свои данные и возвращает документ. Только после этого закрепляем дату и начинаем комплектовать заказ.

Спешка здесь ни к чему. Лучше задать лишний вопрос до строительства, чем обнаружить разные представления о результате, когда материал уже приехал.

О гарантии и фразе «приедем — исправим»

— Как вы относитесь к гарантийным претензиям?

— Как к работе, которую нужно сделать. По договору мы берём на себя гарантийные обязательства сроком на один календарный год с момента сдачи объекта. Именно в первый период обычно проявляются недостатки работы, если они были допущены.

Например, протекание кровли. Признаюсь, было такое пару раз. Если это наша ошибка — приедем, исправим.

Заказчик может позвонить мне или написать на электронную почту. Письмо даже удобнее: сохраняется история общения, фотографии, описание. После обращения я собираю информацию и готовлю выезд.

Специальной ремонтной бригады у нас нет, потому что подобных обращений немного. Как правило, едет тот же состав, который строил объект. Ребята получают от меня вводные, контакты заказчика и после завершения текущей стройки согласовывают время выезда.

В этом есть логика. Бригада знает объект и должна видеть результат своей работы не только в день подписания акта. Ответственность хорошо воспитывает мастера.

После окончания гарантии заказчик тоже не остаётся один. Мы стараемся сохранять нормальные человеческие отношения. Многие обращаются второй и третий раз, рекомендуют нас друзьям. Даже после гарантийного срока человек может позвонить или написать. Как минимум консультацию всегда дадим.

Но нужно разделять строительный недостаток и естественное поведение дерева. Это разные вещи, хотя со стороны не всегда сразу понятно.

«Сруб есть сруб»: что нельзя автоматически считать браком

— Какие изменения в деревянном доме пугают владельцев чаще всего?

— Щели, небольшие изменения геометрии отдельных деталей, подклинившая дверь, движение вагонки. Древесина реагирует на влажность, нагрев и высыхание. Сруб из бруса не становится неподвижным предметом после того, как плотники уехали.

Хозяину деревянного дома придётся уделять ему внимание. Говорю об этом прямо. Дом из дерева — не холодильник, который включили в розетку и забыли.

— А если на брусе появилась синева?

— На брусе естественной влажности такое возможно. Потемнение выглядит неприятно и способно испортить впечатление от новой постройки, но паниковать не нужно. Само изменение цвета не всегда означает, что конструкция потеряла прочность.

После строительства нужно обеспечить вентиляцию. Если это баня, протопить печь при приоткрытых дверях и окнах, затем хорошо просушивать помещение после банных процедур. Не затягивать с обработкой древесины подходящим антисептическим составом.

Если синева уже появилась, существуют специальные отбеливающие составы. Работать с ними нужно по инструкции производителя, с защитой кожи и глаз. А при глубоких, мягких или распространяющихся поражениях лучше сначала показать древесину специалисту — по одной фотографии причину не всегда определишь.

Брус камерной сушки заметно снижает риск появления синевы, потому что в материале изначально меньше влаги. Но слово «сухой» не отменяет правильную доставку, хранение, сборку и дальнейшую эксплуатацию. Можно взять хороший материал и испортить его неправильным отношением.

Поэтому я не люблю обещания в духе «возьмите этот вариант — и больше ни о чём думать не придётся». Думать всё равно придётся. Просто рисков будет меньше.

Можно ли строить деревянный дом зимой

— Многие уверены, что стройку нужно начинать только весной. Вы строите зимой?

— Строим практически круглый год, зима не исключение. Для деревянного дома или бани сам по себе мороз не означает запрет на работу. Более того, человек может не ждать начала дачного сезона и получить готовый объект к весне.

Но я бы не говорил, что любая зимняя стройка на любом участке проходит одинаково. Нужно смотреть подъездные пути, снег, рельеф, тип фундамента, погоду и конкретные материалы. Если фундамент уже готов — хорошо. Если его только предстоит делать, технология должна соответствовать условиям.

Календарь сам ничего не строит и не портит. Решают подготовка, правильные материалы и соблюдение технологии.

Главное практическое преимущество зимней стройки — время. Пока другие только начинают весной искать подрядчика и согласовывать проект, у вас дом или баня уже может стоять на участке. Летом можно заниматься участком, отделкой, отдыхать, а не превращать весь сезон в стройплощадку.

Цена материалов и загрузка производства меняются, поэтому обещать универсальную зимнюю скидку я бы не стал. Каждый расчёт делается на конкретный момент. Но откладывать деревянное строительство только из-за снега тоже неправильно.

За что директор отвечает своим именем

— Что заказчик на самом деле доверяет строительной компании?

— Не только деньги. Он пускает нас на свой участок, доверяет сроки и ожидания семьи. Люди месяцами выбирают проект, представляют, как будут жить в доме или собираться в бане. Для нас это очередной объект по графику, а для человека, возможно, главная стройка за всю жизнь.

Поэтому за дом, баню и работу бригады нужно отвечать лично. Не прятаться за менеджера, не исчезать после последнего платежа. Если заказчик пишет мне вопрос, я стараюсь объяснить, а не отделаться общей фразой.

После строительства я прошу клиентов оставить отзыв. Это очень важно. Всегда благодарю людей за то, что они выбрали именно нас и дали нам возможность заработать. За компанией стоят сотрудники и их семьи. Заказ для них — не цифра в отчёте.

И прошу написать честно: что понравилось, а что нужно изменить в лучшую сторону. Не только похвалить. Если есть замечание, о нём полезнее узнать, чем жить с мыслью, что всё идеально. Фотографии готового дома или бани тоже очень помогают будущим заказчикам. Проект на картинке — одно, реальный объект на участке — другое.

Отрицательной части отзыва бояться незачем. Конечно, приятно, когда человека всё устраивает. Но если он спокойно пишет, что можно улучшить, значит, даёт нам полезную информацию. Хуже, когда заказчик недоволен, молчит, а потом рассказывает об этом всем, кроме строителя.

В работе бывают разные ситуации и разные взгляды. Главное, чтобы можно было обсудить проблему и найти нормальное решение. Мы не идеальные. Но мы должны быть на связи и отвечать за свою часть работы.

«Строить с душой» — это не надпись под логотипом

— За годы работы не появилось желания отойти от строительства и заниматься только управлением?

— Управленческой работы, конечно, стало намного больше: звонки, письма, расчёты, поставщики, графики, договоры. Но мой опыт руководителя всё равно вырос из стройки. Я знаю, как материал выглядит в руках, сколько весит печь, почему дополнительный элемент кровли означает дополнительную работу.

Если полностью оторваться от производства и объектов, решения быстро станут кабинетными. Мне это неинтересно. Компания растёт, процессы меняются, но связь с ремеслом терять нельзя.

Переключиться помогает движение: лыжи, велосипед, плавание. Спорт хорошо прочищает голову, особенно в сезон, когда одновременно идут стройки, отгрузки и переговоры.

Большая опора для меня — семья. У меня взрослая дочь и два сына. Пацанов стараюсь приобщать к работе и обычным домашним делам: убрать снег, постричь газон, помочь, не бросить начатое на середине. Ну и тренировки, конечно. Ответственность ведь воспитывается не разговорами, а привычкой доделывать.

— И последний вопрос. Что лично для вас означает «строим с душой»?

— Это значит строить так, чтобы после сдачи люди радовались. Не только в день, когда объект готов и все фотографируются на крыльце. Через год, через несколько лет.

«Русские Плотники»